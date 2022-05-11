月光騎士︱伊芬鶴基飾演反派「神徒」　演技參考七個真實名人

Marvel最新推出的超級英雄月光騎士（Moon Knight）劇集首季於上週完結，主演之一、劇集裡的反派演員伊芬鶴基（Ethan Hawke）早前接受訪問時指，自己為了飾演埃及神話的「神徒」反派角色亞瑟，在演譯上參考了七位真實名人，從而令虛構角色具有實在感，相信觀眾從伊芬鶴基的演出裡亦感覺到他所付出的努力與作為演員的專業。

伊芬鶴基在《月光騎士》裡飾演Ammit的「神徒」亞瑟哈羅。（imdb）

伊芬鶴基為了亞瑟一角參考了以下七位真實人物，他們與「神徒」亞瑟的角色設定，的確有一定的共通點：

電視福音佈道家吉米．斯瓦加（Jimmy Swaggart）

吉米．斯瓦加是一位美國佈道家，於上世紀七八十年代時，透過電視節目演講佈道，他的節目被全球各國各地轉播，包括香港。吉米擅於演說，而且會在佈道時自彈自唱，極具個人魅力。他的口頭禪為：「上帝對我說」（God told me），似乎與作為Ammit「神徒」的亞瑟有一定的相似之處。

Jimmy Swaggart是一位電視佈道家。（網上圖片）

俄國文學家列夫．托爾斯泰（Leo Tolstoy）

列夫．托爾斯泰集文學家、哲學家與政治思想家與一身，亦是非暴力的基督教無政府主義者。他的作品如《戰爭與和平》在文學價值以外，在思想層面上影響世界無數的人。亞瑟在《月光騎士》中，亦是高舉和平與大同的一位思想家，他在尋求令Ammit復活的行動上披上了「在地上打造新世界天堂」的外衣，他的思想影響了無數人，追隨者亦遍佈各地、無分國界種族。

托爾斯泰是俄國文學家、思想家、哲學家。（網上圖片）

古巴革命家菲德爾．卡斯特羅（Fidel Castro）

卡斯特羅是古巴著名政治家、革命家及共產黨領袖，是另一位古巴革命家哲古華拉（Ernesto Guevara）的親密戰友。他的革命思想改變了古巴上世紀的發展，同時是一位傑出的演講家，在聯合國大會上超過四小時的演講，創下該會內最長的演講健力士世界紀錄。同時，卡斯特羅反對個人崇拜，所以其肖像相較哲古華拉的普及性低。亞瑟在演講、思想上對追隨者的影響力等特質上與卡斯特羅相近，同時亦拒絕個人崇拜，一直以Ammit作為追隨者的崇拜對象。

古巴革命家卡斯特羅。（網上圖片）

西藏精神領袖十四世達賴喇嘛

達賴喇嘛是西藏藏傳佛教的精神領袖，亦是行政上的政治領袖，掌管政教大權。每一世達賴喇嘛的接替也是經過「金瓶掣籤」的宗教儀式，尋找轉世靈童接任。十四世達賴喇嘛提倡以和平非暴力方式協商處理西藏問題，他的影響力在西藏以至全世界也十分龐大，並於1989年獲得諾貝爾和平獎。亞瑟作為前任月光騎士，埃及神Khonshu的替身，並嘗試釋放Ammit，成為她的替身，與達賴的轉世機制有一定程度上的相似之處，而且他亦主張和平的觀點，也具有達賴喇嘛的影子。

十四世達賴喇嘛是西藏的精神、政教領袖。（網上圖片）

「死亡天使」約瑟夫．門格勒（Josef Mengele）

納粹德國醫生約瑟夫．門格勒，被稱為「死亡天使」，當時他在奧斯威辛集中營裡負責篩選送進毒氣室的猶太人，並對集中營的囚犯進行殘酷的人體實驗，先後有約40萬死於他的手上。亞瑟在月光騎士裡提倡對世人進行篩選，憑他們的犯罪因子定奪生存價值，行徑與意識形態與門格勒有相似之處。

納粹德國醫官「死亡天使」Josef Mengele。（網上圖片）

蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）

喬布斯是蘋果電腦創辦人，他理想改變世界，並透過科技予以實踐。伊芬鶴基在訪問中提出了一個有趣的假設：「有趣的是，如果喬布斯是一個壞人？」亞瑟具有喬布斯改變世界的意志，而救世與滅世，只在於一個人的本質。

蘋果電腦創辦人喬布斯。（Getty Image）

大衞教派大衞考雷什（David Koresh）

自稱為「最終先知」、「基督轉世」的大衞考雷什，是一位主張聖戰的邪教領袖。他宣揚世界末日，並武裝信徒，與異教徒進行戰鬥，聲稱犧牲則可進入天堂。伊芬鶴基在訪問中指出：「我對那種超級有錢的反派沒甚麼興趣，我我喜歡的是那種，真的相信自己是好人，相信到認為自己必須殺死你的那反派，我覺得那種人非常可怕。」