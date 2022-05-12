奇雲史柏西捲#metoo性醜聞五年冇主角做　新作改編元朝拔都汗西征

奇雲史柏西為著名實力派演員，曾經演出多部經典電影。（Getty Image）

奇雲史柏西（Kevin Spacey）自2017年#MeToo浪潮捲起後，被多位男演員及名人指控過去曾遭到性侵犯，令奇雲史柏西身敗名裂，不少影視合作，包括由他主演的Netflix電視劇《紙牌屋》（House of Cards），亦被製片商單方面中止。今年，奇雲史柏西將會參演電影《1242-Gateway To The West》，作為他捲入醜聞以來最大型的回歸作品。

Netflix電視劇《紙牌屋》曾經由奇雲史柏西主演，在捲入性醜聞後，合作被製片商中止。（imdb）

據外媒報導，《1242-Gateway To The West》由英國、匈牙利與蒙古合資製作，講述成吉思汗的孫兒拔都汗於1242年大舉西征，但因為遇到一位靈媒，而令侵略止於一座城堡之下。電影除了由奇雲史柏西演出外，亦由Eric Roberts、Christopher Lambert及Terence Stamp主演。電影將於今年十月開始，於蒙古及匈牙利進行拍攝工作。

《1242-Gateway To The West》另外三位主演：Eric Roberts（左）、Christopher Lambert（中）及Terence Stamp（右）。（imdb）

針對奇雲史柏西的性侵指控，雖然有數宗放棄或未被起訴，但《星空奇遇記》（Star Trek: Discovery）演員Anthony Rapp指控奇雲史柏西於他16歲時進行性侵的事件，則無可避免進入法律程序。同時亦有20宗匿名指控，指奇雲史柏西於倫敦舊維克劇場（ Old Vic theatre）任職創意總監時，對該劇場工作人員進行性侵，其中亦有三宗已向當地警方尋求協助。

奇雲史柏西為著名實力派演員，曾經主演多部經典電影，如《七宗罪》（Se7en）、《美麗有罪》（American Beauty）及《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects），曾經獲得奧斯卡最佳男主角及最佳男配角殊榮。

奇雲史柏西於大衞芬查的電影《七宗罪》中飾演一位連環殺手。（imdb）

奇雲史柏西於Sam Mendes的電影《美麗有罪》中飾演一位父親，並憑該角色奪得奧斯卡最佳男主角。（imdb）