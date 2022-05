奇雲史柏西捲#metoo性醜聞五年冇主角做　新作改編元朝拔都汗西征

奇雲史柏西為著名實力派演員,曾經演出多部經典電影。(Getty Image)

奇雲史柏西(Kevin Spacey)自2017年#MeToo浪潮捲起後,被多位男演員及名人指控過去曾遭到性侵犯,令奇雲史柏西身敗名裂,不少影視合作,包括由他主演的Netflix電視劇《紙牌屋》(House of Cards),亦被製片商單方面中止。今年,奇雲史柏西將會參演電影《1242-Gateway To The West》,作為他捲入醜聞以來最大型的回歸作品。

Netflix電視劇《紙牌屋》曾經由奇雲史柏西主演,在捲入性醜聞後,合作被製片商中止。(imdb)

據外媒報導,《1242-Gateway To The West》由英國、匈牙利與蒙古合資製作,講述成吉思汗的孫兒拔都汗於1242年大舉西征,但因為遇到一位靈媒,而令侵略止於一座城堡之下。電影除了由奇雲史柏西演出外,亦由Eric Roberts、Christopher Lambert及Terence Stamp主演。電影將於今年十月開始,於蒙古及匈牙利進行拍攝工作。

《1242-Gateway To The West》另外三位主演:Eric Roberts(左)、Christopher Lambert(中)及Terence Stamp(右)。(imdb)

針對奇雲史柏西的性侵指控,雖然有數宗放棄或未被起訴,但《星空奇遇記》(Star Trek: Discovery)演員Anthony Rapp指控奇雲史柏西於他16歲時進行性侵的事件,則無可避免進入法律程序。同時亦有20宗匿名指控,指奇雲史柏西於倫敦舊維克劇場( Old Vic theatre)任職創意總監時,對該劇場工作人員進行性侵,其中亦有三宗已向當地警方尋求協助。

奇雲史柏西為著名實力派演員,曾經主演多部經典電影,如《七宗罪》(Se7en)、《美麗有罪》(American Beauty)及《非常嫌疑犯》(The Usual Suspects),曾經獲得奧斯卡最佳男主角及最佳男配角殊榮。

奇雲史柏西於大衞芬查的電影《七宗罪》中飾演一位連環殺手。(imdb)

奇雲史柏西於Sam Mendes的電影《美麗有罪》中飾演一位父親,並憑該角色奪得奧斯卡最佳男主角。(imdb)