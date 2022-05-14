奇異博士2︱編劇爆宇宙838係警察國　試鏡彩蛋女星認定接捧女主角

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於月初上映後，引起全球Marvel影迷熱烈討論，電影中的多元宇宙觀繼《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）穿越時空後，再次顛覆對漫威電影宇宙（MCU）發展可能性的想像。電影的編劇Michael Waldron接受外媒訪問時，透露了多元宇宙裡的創作重心，將會改變觀眾對電影裡的宇宙838以及電影後續發展的期待。

以下內容將含有《奇異博士2：失控多元宇宙》劇透，未睇的觀眾慎入！

《奇異博士2：失控多元宇宙》電影海報。（imdb）

電影中，奇異博士與美國小姐（America Chavez）為逃避紅女巫的追捕，利用美國小姐跨越多元宇宙的能力，遁走到宇宙838。宇宙838表面上是一個更進步的平行宇宙，比原漫威宇宙（宇宙616）更先進及和平，而奇異博士在該宇宙中，被幕後領導的光明會（Illuminati）高舉為戰勝Thanos的大英雄。

宇宙838看似是一個更文明、進步及和平的平行宇宙。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

光明會由X教授（Professor X）、卡特隊長（Captain Carter）、黑蝠王（Black Bolt）、Marvel隊長（Captain Marvel）、神奇先生（Mr Fantastic）及至尊巫師（Sorcerer Supreme）組成，他們在宇宙838中，擔當守護者的角色。編劇Michael Waldron表示：「光明會處於的宇宙並不如表面上的烏托邦，他們實在是這個專制世界管理者」

光明會是宇宙838的實際統治者，憑他們的超能力控制整個地球。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

宇宙838盛載了奇異博士其中一個重要的感動片段，揭開了他一直不捨得丟棄、最後用心修理好的手錶背後的重大意義。然而Michael Waldron指出：「基本上那是個回憶工具，背後是對對象的記憶搜查，能夠儲存你的記憶，如果發現任何犯罪行為，將會需要承擔責任。」

宇宙838對「來歷不明」的美國小姐及奇異博士進行無條件還柙。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

宇宙838對「來歷不明」的美國小姐及奇異博士進行無條件還柙。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

Michael Waldron的對宇宙838的形容，有如現今為人恐懼的大數據監控，而他亦表示：「838是一個警察國家（Police State），比我們的宇宙更『歐威爾式』（Orwellian），巷口的回憶工具亦不像表面般無辜。」

宇宙838實上是一個警察國家。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

《奇異博士2》亦延續第一集裡Steven Strange與Christine Palmer的感情故事，隨Christine在電影開首結婚後，奇異博士與她之間難以言喻的感情關係亦需要告一段落。最終奇異博士亦藉着與宇宙838的Christine相處中，總結了他們之間的感情。

原宇宙616的Christine在電影開首已經結婚。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

奇異博士與宇宙838的Christine（紅髮版）在歷險中令他的感情得到了總結。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

而正正在一段感情的終結時，奇異博士在片尾彩蛋中遇到了由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的Clea，漫畫中成為了奇異博士妻子、來自黑暗次元（Dark Dimension）的女巫。

奇異博士在電影中，修理好他在第一集被摔壞的手銀，並珍而重之地收好，作為與Christine感情的象徵性結束。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（imdb）

Michael Waldron透露：「我們需要先總結了奇異博士與Christine之間感情，令他能夠面對自己去愛與被愛的恐懼。我認為這是個完美的時間去讓他遇見Clea，一個將會成為他生命重要一員的人物，與他向前邁進。」

Clea在電影的片尾彩蛋裡出現，與奇異博士開始新的歷險與關係。《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照。（IG圖片）

至於Clea一角由查理絲花朗飾演的決定，Michael Waldron表示：「我們一早與查理絲試鏡，但當時仍然未知我們應該如何設置他的角色。直至我們決定結局定在奇異博士的『全知之眼』開啟時，才安排Clea的角色在此時出現，將他帶離開地球、進入黑暗次元面對新一波的危機。」