奇異博士2︱編劇爆宇宙838係警察國　試鏡彩蛋女星認定接捧女主角

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於月初上映後,引起全球Marvel影迷熱烈討論,電影中的多元宇宙觀繼《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)穿越時空後,再次顛覆對漫威電影宇宙(MCU)發展可能性的想像。電影的編劇Michael Waldron接受外媒訪問時,透露了多元宇宙裡的創作重心,將會改變觀眾對電影裡的宇宙838以及電影後續發展的期待。

以下內容將含有《奇異博士2:失控多元宇宙》劇透,未睇的觀眾慎入!

《奇異博士2:失控多元宇宙》電影海報。(imdb)

電影中,奇異博士與美國小姐(America Chavez)為逃避紅女巫的追捕,利用美國小姐跨越多元宇宙的能力,遁走到宇宙838。宇宙838表面上是一個更進步的平行宇宙,比原漫威宇宙(宇宙616)更先進及和平,而奇異博士在該宇宙中,被幕後領導的光明會(Illuminati)高舉為戰勝Thanos的大英雄。

宇宙838看似是一個更文明、進步及和平的平行宇宙。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

光明會由X教授(Professor X)、卡特隊長(Captain Carter)、黑蝠王(Black Bolt)、Marvel隊長(Captain Marvel)、神奇先生(Mr Fantastic)及至尊巫師(Sorcerer Supreme)組成,他們在宇宙838中,擔當守護者的角色。編劇Michael Waldron表示:「光明會處於的宇宙並不如表面上的烏托邦,他們實在是這個專制世界管理者」

光明會是宇宙838的實際統治者,憑他們的超能力控制整個地球。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

宇宙838盛載了奇異博士其中一個重要的感動片段,揭開了他一直不捨得丟棄、最後用心修理好的手錶背後的重大意義。然而Michael Waldron指出:「基本上那是個回憶工具,背後是對對象的記憶搜查,能夠儲存你的記憶,如果發現任何犯罪行為,將會需要承擔責任。」

宇宙838對「來歷不明」的美國小姐及奇異博士進行無條件還柙。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

Michael Waldron的對宇宙838的形容,有如現今為人恐懼的大數據監控,而他亦表示:「838是一個警察國家(Police State),比我們的宇宙更『歐威爾式』(Orwellian),巷口的回憶工具亦不像表面般無辜。」

宇宙838實上是一個警察國家。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

《奇異博士2》亦延續第一集裡Steven Strange與Christine Palmer的感情故事,隨Christine在電影開首結婚後,奇異博士與她之間難以言喻的感情關係亦需要告一段落。最終奇異博士亦藉着與宇宙838的Christine相處中,總結了他們之間的感情。

原宇宙616的Christine在電影開首已經結婚。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

奇異博士與宇宙838的Christine(紅髮版)在歷險中令他的感情得到了總結。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

而正正在一段感情的終結時,奇異博士在片尾彩蛋中遇到了由查理絲花朗(Charlize Theron)飾演的Clea,漫畫中成為了奇異博士妻子、來自黑暗次元(Dark Dimension)的女巫。

奇異博士在電影中,修理好他在第一集被摔壞的手銀,並珍而重之地收好,作為與Christine感情的象徵性結束。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(imdb)

Michael Waldron透露:「我們需要先總結了奇異博士與Christine之間感情,令他能夠面對自己去愛與被愛的恐懼。我認為這是個完美的時間去讓他遇見Clea,一個將會成為他生命重要一員的人物,與他向前邁進。」

Clea在電影的片尾彩蛋裡出現,與奇異博士開始新的歷險與關係。《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照。(IG圖片)

至於Clea一角由查理絲花朗飾演的決定,Michael Waldron表示:「我們一早與查理絲試鏡,但當時仍然未知我們應該如何設置他的角色。直至我們決定結局定在奇異博士的『全知之眼』開啟時,才安排Clea的角色在此時出現,將他帶離開地球、進入黑暗次元面對新一波的危機。」