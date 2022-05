《白雪公主》真人版造型曝光　被網民評冇公主氣質似巡遊表演

迪士尼近年一直把經典動畫電影改編成真人版,其中包括由愛瑪屈臣(Emma Watson)主演的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、澳洲女星Mia Wasikowska主演的《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)。而拍攝完畢的《小魚仙》(The Little Mermaid)及正在拍攝的真人版《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs),同樣破格以混血人種飾演,其中美籍混血女星Rachel Zegler(哥倫比亞同波蘭混血)飾演真人版《白雪公主》,造型就被率先曝光。

《雪姑七友》真人版電影近日正進行開拍,一直保密的造型日前被傳媒拍到,結果今次惹爭議的不單是Rachel Zegler個樣唔似公主,連造型都被嘲低成本製作,唔似電影級數,比較似樂園表演工作人員的水準,有網民以︰「Looks like a theme park employee.」來形容。

其實Rachel Zegler身形相當靚,亦充滿自信。(Rachel Zegler@IG)

真人版《雪姑七友》是由年僅21歲的美籍混血女星Rachel Zegler主演,雖然Rachel Zegler獲得奧斯卡金像導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)肯定,主演新版《西城故事》(West Side Story),但當日消息一出,具有拉丁裔血統的她再次讓粉絲批評迪士尼不尊重經典,任意把角色改掉。

點擊下圖即睇更多Rachel Zegler靚相!!!

+ 28

《雪姑七友》是迪士尼在1937年推出的首部動畫長片,也是美國電影史上第一部彩色動畫長片。當年迪士尼僅以150萬美元的成本下,締造出超過1.8億美元的全球票房,更為之後推出的動畫電影奠下基礎。