《白雪公主》真人版造型曝光　被網民評冇公主氣質似巡遊表演

迪士尼近年一直把經典動畫電影改編成真人版，其中包括由愛瑪屈臣（Emma Watson）主演的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、澳洲女星Mia Wasikowska主演的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）。而拍攝完畢的《小魚仙》（The Little Mermaid）及正在拍攝的真人版《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs），同樣破格以混血人種飾演，其中美籍混血女星Rachel Zegler（哥倫比亞同波蘭混血）飾演真人版《白雪公主》，造型就被率先曝光。

《雪姑七友》真人版電影近日正進行開拍，一直保密的造型日前被傳媒拍到，結果今次惹爭議的不單是Rachel Zegler個樣唔似公主，連造型都被嘲低成本製作，唔似電影級數，比較似樂園表演工作人員的水準，有網民以︰「Looks like a theme park employee.」來形容。

其實Rachel Zegler身形相當靚，亦充滿自信。（Rachel Zegler＠ＩＧ）

真人版《雪姑七友》是由年僅21歲的美籍混血女星Rachel Zegler主演，雖然Rachel Zegler獲得奧斯卡金像導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）肯定，主演新版《西城故事》（West Side Story），但當日消息一出，具有拉丁裔血統的她再次讓粉絲批評迪士尼不尊重經典，任意把角色改掉。

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《雪姑七友》是迪士尼在1937年推出的首部動畫長片，也是美國電影史上第一部彩色動畫長片。當年迪士尼僅以150萬美元的成本下，締造出超過1.8億美元的全球票房，更為之後推出的動畫電影奠下基礎。