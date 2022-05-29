星球大戰︱Obi-Wan Kenobi首播絕地武士遭通緝　冒險拯救最後希望

星戰迷萬眾期待的劇集《Obi-Wan Kenobi》昨日（27日）於Disney+串流平台上架，首播第一季的首兩集，延續《星球大戰前傳III黑帝君臨》（Star Wars Episode III – Revenge of the Sith）的故事。劇集由伊雲麥葵格重演經典角色Obi-Wan Kenobi，講述在帝國建立後，作為絕地武士的倖存者，在銀河系中流徙的故事。

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星球大戰劇集《Obi-Wan Kenobi》已於Disney+串流平台上架。（imdb）

黑帝於前傳第三集指使複製人軍團執行66號密令——屠殺所有絕地武士後，電影中尤達大師（Master Yoda）以及Kenobi原本是倖存的兩位絕地武士，在Kenobi與投向原力黑暗面（Dark side of the Force）的徒弟天行者（Anakin Skywalker）於火山星球決鬥，並棄重傷的他於不顧後，便分別將天行者的一對兩胞胎送到安全的地方居住，Luke Skywalker被送到天行者的故鄉沙漠星球Tatooine，而妹妹Leia Skywalker則被支持反抗軍的Organa參議員收養。

劇集《Obi-Wan Kenobi》的故事，設定於前傳劇情後十年，作為敘事起點，講述Obi-Wan Kenobi——曾經的絕地武士大師，在Tatooine過着隱居的生活，將激光劍與一切的過去埋進土裡，諷刺地執起屠宰用的刀，成為一個「肉類分割員」。他隱居生活的另一部分，是遙遠守候着Luke Skywalker，作為他的終身任務。

然而隱居的生活卻因為「判官」的出現而天翻地覆的改變，判官是帝國轄下的特務組織，專責搜捕殘存的絕地武士，而他們本身亦是投向原力黑暗面的絕地武士，利用強橫的武力，脅迫銀河系的住民。判官以小組的形式巡航銀河系，而其中的「第三把交椅」對捉拿Obi-Wan Kenobi異常執着，更綁架了Organa參議員的女兒（天行者的女兒），企圖引蛇出洞。

劇集具有一項明確的意圖，就是將Obi-Wan Kenobi由前傳的猛將，透過劇集補充的內容，轉化成為1977年《星球大戰》（Star Wars）裡的經典老隱士的Kenobi。經歷過十年的隱居生活，Kenobi已經完全「收晒火」，面對戰事的失敗、無法挽救徒弟天行者墮入魔道，成為了他人生揮之不去的惡夢，令他與原力的連結大不如前，亦失去了作為絕地武士的尊嚴以及使命。至於Kenobi會如何由潦倒、過氣的絕地武士，蛻變成最終「羽化登仙」的大師，則有待由第一季餘下的四集劇情進行發展。

另外《Obi-Wan Kenobi》亦意外地以公主Leia Organa作為首兩集的敘事重心，有別於預告中，似乎焦點繼續在Luke Skywalker身上。飾演小公主的童星Vivien Lyra Blair，年僅9歲，除了天生精靈可愛，更將Carrie Fisher當年精明、能言善辯份演譯出來，甚至連小動作如側頭以及懷疑的眼神，也學得唯肖唯妙。而劇集透過Kenobi與Leia公主共患難的歷險，亦補完了《星球大戰》裡，Leia公主透過機械人C-3PO與R2D2向他再度求救的背景及原因，當時Leia公主稱Obi-Wan Kenobi為他們的最後希望（You are our only hope），而對Kenobi而言，天行者的一對兒女，其實亦是令原力恢復平行的最後希望。