星球大戰︱Obi-Wan Kenobi首播絕地武士遭通緝　冒險拯救最後希望

星戰迷萬眾期待的劇集《Obi-Wan Kenobi》昨日(27日)於Disney+串流平台上架,首播第一季的首兩集,延續《星球大戰前傳III黑帝君臨》(Star Wars Episode III – Revenge of the Sith)的故事。劇集由伊雲麥葵格重演經典角色Obi-Wan Kenobi,講述在帝國建立後,作為絕地武士的倖存者,在銀河系中流徙的故事。

以下內容含有劇透,未睇的讀者慎入!

星球大戰劇集《Obi-Wan Kenobi》已於Disney+串流平台上架。(imdb)

黑帝於前傳第三集指使複製人軍團執行66號密令——屠殺所有絕地武士後,電影中尤達大師(Master Yoda)以及Kenobi原本是倖存的兩位絕地武士,在Kenobi與投向原力黑暗面(Dark side of the Force)的徒弟天行者(Anakin Skywalker)於火山星球決鬥,並棄重傷的他於不顧後,便分別將天行者的一對兩胞胎送到安全的地方居住,Luke Skywalker被送到天行者的故鄉沙漠星球Tatooine,而妹妹Leia Skywalker則被支持反抗軍的Organa參議員收養。

劇集《Obi-Wan Kenobi》的故事,設定於前傳劇情後十年,作為敘事起點,講述Obi-Wan Kenobi——曾經的絕地武士大師,在Tatooine過着隱居的生活,將激光劍與一切的過去埋進土裡,諷刺地執起屠宰用的刀,成為一個「肉類分割員」。他隱居生活的另一部分,是遙遠守候着Luke Skywalker,作為他的終身任務。

然而隱居的生活卻因為「判官」的出現而天翻地覆的改變,判官是帝國轄下的特務組織,專責搜捕殘存的絕地武士,而他們本身亦是投向原力黑暗面的絕地武士,利用強橫的武力,脅迫銀河系的住民。判官以小組的形式巡航銀河系,而其中的「第三把交椅」對捉拿Obi-Wan Kenobi異常執着,更綁架了Organa參議員的女兒(天行者的女兒),企圖引蛇出洞。

劇集具有一項明確的意圖,就是將Obi-Wan Kenobi由前傳的猛將,透過劇集補充的內容,轉化成為1977年《星球大戰》(Star Wars)裡的經典老隱士的Kenobi。經歷過十年的隱居生活,Kenobi已經完全「收晒火」,面對戰事的失敗、無法挽救徒弟天行者墮入魔道,成為了他人生揮之不去的惡夢,令他與原力的連結大不如前,亦失去了作為絕地武士的尊嚴以及使命。至於Kenobi會如何由潦倒、過氣的絕地武士,蛻變成最終「羽化登仙」的大師,則有待由第一季餘下的四集劇情進行發展。

另外《Obi-Wan Kenobi》亦意外地以公主Leia Organa作為首兩集的敘事重心,有別於預告中,似乎焦點繼續在Luke Skywalker身上。飾演小公主的童星Vivien Lyra Blair,年僅9歲,除了天生精靈可愛,更將Carrie Fisher當年精明、能言善辯份演譯出來,甚至連小動作如側頭以及懷疑的眼神,也學得唯肖唯妙。而劇集透過Kenobi與Leia公主共患難的歷險,亦補完了《星球大戰》裡,Leia公主透過機械人C-3PO與R2D2向他再度求救的背景及原因,當時Leia公主稱Obi-Wan Kenobi為他們的最後希望(You are our only hope),而對Kenobi而言,天行者的一對兒女,其實亦是令原力恢復平行的最後希望。