《木偶奇遇記》真人版首預告　小木偶未亮相黑人仙女反而搶晒鏡

迪士尼又一真人版電影《木偶奇遇記》（Pinocchio），將於2022年9月8日上架Disney+，電影早前只發布一張飾演木匠的湯漢斯（Tom Hanks）劇照，今日（1/6）就發布首預告，迪士尼做足保密功夫，小木偶都仲未亮相，保持神秘感，反而由辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演的藍仙女（The Blue Fairy）， 就令觀眾震驚。

早前先發布一張劇照，只見側面保持神秘感。(《木偶奇遇記》劇照)

電影由金像影帝湯漢斯演繹，並由金像大導羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，是繼《阿甘正傳》後相隔28年後兩人再度攜手合作。天才童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演由木匠製作並視為兒子的小木偶皮諾丘（Pinocchio）、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利（Jiminy Cricket）。不過觀眾覺我最搶眼一幕，反而是由提名過奧斯卡，辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演的藍仙女（The Blue Fairy）。除了因為跟卡通畫面差太遠，光頭的扮相亦有點不似預期，破壞經典的感覺。

老木匠好想木偶仔好似真人一樣有生命。(《木偶奇遇記》影片截圖)

《木偶奇遇記》真人版電影是改編自家傳戶曉的同名卡通，講述一個木偶變成人類的神奇之旅，除此之外，當中的電影歌曲也成永恆經典，預告中一出《When You Wish Upon A Star》已令人聽到「起雞皮」，絕對期待萬分。「我今晚看到的第一顆星，我希望，今晚許的願成真。」（First star I see tonight…I wish I may, I wish I might…have the wish I wish tonight.）

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