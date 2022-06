《木偶奇遇記》真人版首預告　小木偶未亮相黑人仙女反而搶晒鏡

迪士尼又一真人版電影《木偶奇遇記》(Pinocchio),將於2022年9月8日上架Disney+,電影早前只發布一張飾演木匠的湯漢斯(Tom Hanks)劇照,今日(1/6)就發布首預告,迪士尼做足保密功夫,小木偶都仲未亮相,保持神秘感,反而由辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)飾演的藍仙女(The Blue Fairy), 就令觀眾震驚。

早前先發布一張劇照,只見側面保持神秘感。(《木偶奇遇記》劇照)

電影由金像影帝湯漢斯演繹,並由金像大導羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導,是繼《阿甘正傳》後相隔28年後兩人再度攜手合作。天才童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)聲演由木匠製作並視為兒子的小木偶皮諾丘(Pinocchio)、約瑟哥頓利維(Joseph Gordon-Levitt)聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利(Jiminy Cricket)。不過觀眾覺我最搶眼一幕,反而是由提名過奧斯卡,辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)飾演的藍仙女(The Blue Fairy)。除了因為跟卡通畫面差太遠,光頭的扮相亦有點不似預期,破壞經典的感覺。

老木匠好想木偶仔好似真人一樣有生命。(《木偶奇遇記》影片截圖)

《木偶奇遇記》真人版電影是改編自家傳戶曉的同名卡通,講述一個木偶變成人類的神奇之旅,除此之外,當中的電影歌曲也成永恆經典,預告中一出《When You Wish Upon A Star》已令人聽到「起雞皮」,絕對期待萬分。「我今晚看到的第一顆星,我希望,今晚許的願成真。」(First star I see tonight…I wish I may, I wish I might…have the wish I wish tonight.)

+ 2