《逃獄兄弟3》譚耀文負傷激戰黃德斌　「試過被泰拳高手打甩牙」

由伍健雄及黃子桓監製、麥浩邦執導、譚耀文、吳卓羲、張建聲、栢天男、黃德斌等全員回歸主演的《逃獄兄弟3》，將於6月2日上畫，今集會加入陳豪飾演的新獄長馬文豪，一起鬥智鬥力去解破另一場逃獄大陰謀。至於在第二集由獄長變成階下囚的黃德斌，在今集變得更加陰險，更與譚耀文大打一場，當中一場打鬥戲譚哥更是負傷上陣，與德斌埋身肉搏。

譚耀文被黃德斌撳住打。（《逃獄兄弟3》劇照）

譚哥在拍攝《逃獄兄弟2》時，已因為拍攝一場翻車戲時傷了肋骨，亦因為第二集及第三集是同時拍攝，當拍攝到《逃獄兄弟3》其中一場與德斌在廚房打鬥戲時，譚哥仍負傷上陣，但譚哥仍然唔錫身：「習慣晒，自從做演員以嚟真係咩傷都受過哂，好彩對手係經驗豐富嘅德斌，拍得放心之餘效果又好。不過最深刻記得我拍第一部電影就被一位泰拳高手打甩咗隻牙，可能佢以為係擂台上面，所以唔怪得佢，咁我執番隻牙就即刻去醫院，止完血再返現場繼續完成拍攝。」

黃德斌來到今集，更凶險，成為另一大反派。（《逃獄兄弟3》劇照）

另一方面德斌亦表示知道譚哥受傷，拍攝時也特別小心：「因為那一場戲大家都要埋身肉搏，又要將譚哥壓落枱面又要扭打，也非常擔心會再傷到譚哥，但大家都很專業，又有好的武指在場度招，雖然過程辛苦但最後大家都能順利完成，希望觀眾會看得高興。」