尊尼特普終洗脫污名感激陪審團還清白　安芭赫德指前夫勢力強大

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司經過六星期的審判及13小時的審議，陪審團於美國時間6月1日一致裁定尊尼勝訴，並指安芭於2018年在《華盛頓郵報》寫的文章對男方構成極大影響，安芭需要向尊尼賠償1035萬美元（約8千萬港元）。對於勝訴，尊尼發聲明表示受了6年委屈，終於洗脫「家暴男」的污名，並感激陪審團還自己清白：「真理永不消失！」

經過一輪審訊後，風向轉為較支持尊尼特普。（視覺中國）

身在倫敦的尊尼在Instagram發聲明，表示自己和孩子們的生活在6年前的某一天開始起了翻天覆地的轉變，事業亦受到極大影響。對於陪審團讓自己重獲新生，由衷的感謝，並表示打這場官司的目的就是為了說出真相：「終於做到了，我感到很平靜。」發聲明至今7小時，已經獲得過千萬讚好。

為Johnny贏得官司的律師Ben和Camille在法院外受訪及接受民眾的歡呼。（Getty Images）

另一邊廂，輸掉官司的安芭在法庭宣判結果後18分鐘立即在社交平台發聲明。除了對結果感到非常遺憾，還指堆積如山的證據仍無法抵擋前夫尊尼的權利和影響力，更直言為自己發生的女性會被公開羞辱：「我似乎失去了我以為自己作為美國人所擁有的權利，那就是公開發言的自由。」

安芭對於輸掉官司感到失望。（CFP）

輸掉官司的安芭在法庭宣判結果後18分鐘立即在社交平台發聲明。（IG/@amberheard）

事實上，雖然外界輿論一面倒支持尊尼，但這場官司對於尊尼來說要勝訴絕對不容易。由於誹謗官司的原告能勝訴的機會本來就不大，另外根據法官給予陪審團的勝訴條件總共有7項，要全部成立才能勝訴。這7項包括：安芭在《華盛頓郵報》中公開發聲明指「我發聲抵抗性侵，以及面對我們文化的憤怒，必須做改變」、安芭聲明涉及尊尼特普、安芭聲明並非事實、安芭聲明有影射毀謗尊尼、安芭為誹謗設下陷阱、安芭聲明影射毀謗尊尼、尊尼清楚且具說服力的證據證明、安芭的聲明帶有惡意。