《逃獄兄弟3》張建聲黃德斌謝票　感激觀眾入場︰港產片需要支持

由導演麥浩邦執導，譚耀文、吳卓羲、張建聲與黃德斌等人主演的電影《逃獄兄弟3》，於今日星期上畫。系列的第一二集，皆在戲院上映日前，受疫情反彈影響需要延期。來到系列最後一集《逃獄兄弟3》，這次得以順利如期於戲院6月2日上映，導演麥浩邦聯同主演張建聲及黃德斌到戲院謝票，以答謝觀眾的支持！

張建聲、黃德斌與導演麥浩邦，趁端午假期到戲院謝票答謝觀眾。（大會相片）

《逃獄兄弟3》作為同檔期唯一一套港產片，又剛好遇上端午節長假期，導演麥浩邦、與主演張建聲及黃德斌都特意於昨日端午節 (3/6) 到戲院謝票，答謝觀眾對《逃獄兄弟3》的支持。導演麥浩邦笑言：「我們有個花名叫『疫情兄弟』，因為第一集和第二集都是剛好在上映前因為疫情關戲院而延期，這次最後一集終於得以如期在戲院上映，實在非常高興！希望大家都睇得開心！」

謝票場次都有不少觀眾支持，令張建聲感激不已。（大會相片）

德斌和阿聲兩位都是由系列的第一集拍到第三集，感受自然更深，「好開心最後一集終於可以在戲院跟觀眾見面，」德斌說，「我的角色鄧瀚宗的變化非常大，由獄長到最後一集變成囚犯，希望大家在戲院觀賞時會喜歡這個故事。」

《逃獄兄弟3》作為這個端午節檔期唯一一套港產片，面對各套大型西片，阿聲特別感謝買票入場支持的觀眾：「很感謝在場的每一位觀眾，在端午節這個假期，願意選擇買票入場看《逃獄兄弟3》，港產片是很需要大家的實際支持，多謝大家。」