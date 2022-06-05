陪審團現身抖音揭尊尼特普致勝關鍵　全因安芭赫德一個舉動

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司日前終於結案，7名陪審團一致認為尊尼特普勝訴，安芭赫德需付上過千萬美元賠償費。

安芭敗訴須向尊尼賠償過千萬美元，有指她無力負擔這筆款項。（視覺中國）

雖然法院已宣布一年內不得公開陪審團的身份，但不限制他們分享審訊消息，其中一名男性陪審團就於抖音上載影片，揭露尊尼特普的致勝關鍵，基本上都是安芭赫德究由自取，她的一個舉動扭轉了陪審團的想法，認為她是個滿口謊言的不可靠人物。

該名自稱是陪審團的男性在抖音上爆料。（網上圖片）

這名自稱是今次案件陪審團之一的男性，在抖音分享了法庭文件來證實身份，他指出令陪審團不再相信安芭的最大原因，正是安芭本人沒有遵守承諾，將從離婚協議中得到的700萬美元捐給非牟利機，還在庭上狡辯不願意承認錯誤，陪審團因此開始認為尊尼特普更可信。

陪審團認為安芭在整個審訊中都在胡說八道。（視覺中國）

此外，這人亦提到安芭每次作供都會緊緊盯著陪審團，就像跟他們對話一樣，不過此舉卻令陪審團感到不舒服，後來更索性迴避她的眼神，他們沒有討厭安芭，但同時亦不會可憐她，他更認為安芭全程的作供像胡說八道，令人難以信服，以「癲婆」形容她。他亦表示事前不知道負責這兩位荷里活巨星的案件，本身亦沒有留意流行文化，所以沒有偏幫任何一位，陪審團並非完全一致地作出判決，有一定程度的妥協，但大部份人都傾向相信尊尼。