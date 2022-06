《大力士》卡通改編真人版電影　迪士尼確認負責導演未揀好演員

迪士尼宣佈,將會把1997年的動畫電影《大力士》(Hercules)改編成為真人版電影,繼續擴闊以迪士尼經典作品為中心的電影版圖。

迪士尼宣佈將會改編《大力士》的動畫為真人版電影,《大力士》動畫電影海報。(imdb)

真人改編的電影將會以動畫版為基礎,並保留其音樂劇的風格,迪士尼亦宣佈改編將會由2019年電影《阿拉丁》(Aladdin)的導演Guy Ritchie操刀,而《阿拉丁》在上映時獲得10億美元(約78億港元)的全球票房成績,相信迪士尼期望借導演之手再下一城。

《大力士》的真人改編將會由Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)編劇Dave Callaham起草劇本的第一稿,迪士尼現正物色合適的編劇人選接棒,電影亦會由《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)的製作人羅素兄弟(Joe and Anthony Russo)監製。

《大力士》講述希臘神話裡的半人神英雄海格力斯(Hercules),從死神哈帝斯(Hades)手上拯救奧林匹斯的神話故事。而真人版的海格力斯一角,暫未宣佈將會由哪一位男演員負責飾演。