《大力士》卡通改編真人版電影　迪士尼確認負責導演未揀好演員

迪士尼宣佈，將會把1997年的動畫電影《大力士》（Hercules）改編成為真人版電影，繼續擴闊以迪士尼經典作品為中心的電影版圖。

迪士尼宣佈將會改編《大力士》的動畫為真人版電影，《大力士》動畫電影海報。（imdb）

真人改編的電影將會以動畫版為基礎，並保留其音樂劇的風格，迪士尼亦宣佈改編將會由2019年電影《阿拉丁》（Aladdin）的導演Guy Ritchie操刀，而《阿拉丁》在上映時獲得10億美元（約78億港元）的全球票房成績，相信迪士尼期望借導演之手再下一城。

《大力士》的真人改編將會由Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）編劇Dave Callaham起草劇本的第一稿，迪士尼現正物色合適的編劇人選接棒，電影亦會由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的製作人羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）監製。

《大力士》講述希臘神話裡的半人神英雄海格力斯（Hercules），從死神哈帝斯（Hades）手上拯救奧林匹斯的神話故事。而真人版的海格力斯一角，暫未宣佈將會由哪一位男演員負責飾演。