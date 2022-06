今年上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》已經上線Disney+串流平台。(imdb)

Marvel本年度電影鉅製《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於迪士尼串流平台Disney+上線,平台提供一般影院上映的闊銀幕版本,以及IMAX的擴展版本(IMAX Enhanced)。IMAX擴展版本能夠讓觀眾欣賞1.90:1銀幕比例的電影,能夠容納多26%的畫面內容。

過去Disney+串流平台亦有提供IMAX版本的Marvel電影,包括《永恆族》(Eternals)、《尚氣與十幫傳奇》(Shang-Chi Legend of the Ten Rings)、《黑寡婦》(Black Widow)、《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)、《Marvel隊長》(Captain Marvel)及《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)等共15部電影。