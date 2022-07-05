《復4》導演羅素兄弟想重啟《變種特攻》　「未係時候重推狼人」

《變種特攻》首部電影於2000年推出，大受觀眾歡迎，系列一共拍攝了十一部相關作品。《變種特攻》電影海報。（imdb）

Marvel近年野心擴展旗下的超級英雄電影宇宙，對外亦積極收編授出的超級英雄人物版權。早年Marvel曾將《變種特攻》（X-Men）的版權授出予二十一世紀福斯（21st Century Fox），隨Marvel的母公司迪士尼收購福斯電影部份的業務後，角色的版權使用權回歸Marvel。然而在《新異變人》（The New Mutants）後，《變種特攻》的去向成謎，一直未有相關消息公布。

《新異變人》是系列暫時最後一部作品。《新異變人》電影海報。（imdb）

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的導演羅素兄弟（Russo Brothers）在接受外媒訪問時表示，他們有興趣將《變種特攻》帶回Marvel電影宇宙，至於系列裡最受歡迎的角色狼人的路向，Joe Russo指：「我其中一項最有價值的收藏品，是一本《變形俠醫》（The Incredible Hulk）第181期的漫畫，裡面記載了狼人（Wolverine）一角的首次出場。狼人一角對《變種特攻》而言十分關鍵，我認為這個計劃將會十分有趣，亦需要一個全新的製作路向。」

Joe Russo（左）與Anthony Russo（右）指有意重啟Marvel版的《變種特攻》。（Getty Images）

然而Joe Russo亦指狼人回歸的時候還未到：「我認為有需要將這個角色暫時擱置於一旁，同時製造空間去引入新角色，然後在適當的時間重新將他推出。」

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羅素兄弟自《美國隊長2》（Captain America：The Winter Soldier）開始與Marvel合作，及後的幾部Marvel主打作品包括《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）與《復仇者聯盟4：終局之戰》都交由兩兄弟執導，作品的受歡迎程度與票房成績均非常理想。倘若《變種特攻》系列進行重啟，按羅素兄弟對Marvel迷口味的了解，估計他們將會是操刀執導的理想人選之一。