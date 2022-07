雷神奇俠4︱超級英雄口頭禪勁洗腦　女雷神Jane最終用邊句？

Marvel下半年的主打電影《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)已經於香港上映,作為《雷神奇俠》系列的第四集,除了基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神繼續冒險旅程,首兩集由妮妲莉寶雯(Natalie Portman)飾演的女主角Jane Foster亦回歸到系列裡,並飾演新登場的超級英雄女雷神。

《雷神奇俠4:愛與雷霆》已於香港上映。《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影海報。(imdb)

Marvel電影中,不少超級英雄都有一句招牌口頭禪(Catch phase),如美國隊長的口頭禪:「I can do this all day!」變型俠醫(Hulk)的口頭禪:「Hulk Smash!」以及黑豹與瓦干達的口號:「Wakanda Forever!」等。而雷神本身亦有數句口禪:「I’m Thor,Son of Odin!」、「For Asgard!」及「This ends here and now!」,至於新加入英雄行列的Jane Foster,在電影中亦為自己度身訂造一句口頭禪。

以下內容含有《雷神奇俠4:愛與雷霆》的內容劇透,未睇電影的觀眾慎入!

女雷神Jane Foster與雷神情侶檔回歸第四集。(《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影劇照)

在電影中,當Jane Foster成為女雷神後,經歷了第一場戰鬥、重遇了雷神,便對成為超級英雄感到非常興奮,急不及待為自己設計一句口頭禪,她曾經考慮過:「Eat this Hammer!」與「Let’s Bring the rainbow!」,但在電影的結尾,Jane臨終前在雷神耳邊說了她最後決定的口頭禪,該句對白沒有在電影中被揭曉,但從雷神回應:「十分完美!」可見,Jane的口頭禪定必與他們的經歷與關係有密切關係。

Jane與雷神一路反覆設計口頭禪。《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影劇照。(imdb)

根據Marvel的漫畫,女雷神有數句口頭禪,估計與電影未有揭曉的對白類同之處,觀眾可以按電影的劇情自行判斷。在《Mighty Thor》第319期,女雷神曾經說:「You wanna eat my hammer,lady?Then by all means……Take a bite!」這句對白雖然較長,但在玩味與風格上,配合雷神的反應,也相當吻合。而在第48期,女雷神亦說過:「I am Dr. Jane Foster. And I will not stop being The Mighty Thor. Even thought it is killing me.」這句對白與電影的劇情更吻合,亦能令觀眾更感動,然而作為一位超級英雄的口頭禪,氣勢則較弱。

其實Jane的口頭禪是其麼,並非最重要,重要的是觀眾感受到他們之間真摯的感情。《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影劇照。(imdb)

然而正如《危險人物》(Pulp Fiction)的公事包,裡面具體的物品並非重點,不論Jane Foster最後的口頭禪內容是甚麼,在戲劇功能上完滿、令觀眾明白雷神與Jane之間的感情,便已是最完美的結局。