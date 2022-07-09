雷神奇俠4︱超級英雄口頭禪勁洗腦　女雷神Jane最終用邊句？

撰文：莫匡堯
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Marvel下半年的主打電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已經於香港上映，作為《雷神奇俠》系列的第四集，除了基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神繼續冒險旅程，首兩集由妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的女主角Jane Foster亦回歸到系列裡，並飾演新登場的超級英雄女雷神。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》已於香港上映。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

Marvel電影中，不少超級英雄都有一句招牌口頭禪（Catch phase），如美國隊長的口頭禪：「I can do this all day！」變型俠醫（Hulk）的口頭禪：「Hulk Smash！」以及黑豹與瓦干達的口號：「Wakanda Forever！」等。而雷神本身亦有數句口禪：「I’m Thor，Son of Odin！」、「For Asgard！」及「This ends here and now！」，至於新加入英雄行列的Jane Foster，在電影中亦為自己度身訂造一句口頭禪。

以下內容含有《雷神奇俠4：愛與雷霆》的內容劇透，未睇電影的觀眾慎入！

女雷神Jane Foster與雷神情侶檔回歸第四集。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

在電影中，當Jane Foster成為女雷神後，經歷了第一場戰鬥、重遇了雷神，便對成為超級英雄感到非常興奮，急不及待為自己設計一句口頭禪，她曾經考慮過：「Eat this Hammer！」與「Let’s Bring the rainbow！」，但在電影的結尾，Jane臨終前在雷神耳邊說了她最後決定的口頭禪，該句對白沒有在電影中被揭曉，但從雷神回應：「十分完美！」可見，Jane的口頭禪定必與他們的經歷與關係有密切關係。

Jane與雷神一路反覆設計口頭禪。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。（imdb）

根據Marvel的漫畫，女雷神有數句口頭禪，估計與電影未有揭曉的對白類同之處，觀眾可以按電影的劇情自行判斷。在《Mighty Thor》第319期，女雷神曾經說：「You wanna eat my hammer，lady？Then by all means……Take a bite！」這句對白雖然較長，但在玩味與風格上，配合雷神的反應，也相當吻合。而在第48期，女雷神亦說過：「I am Dr. Jane Foster. And I will not stop being The Mighty Thor. Even thought it is killing me.」這句對白與電影的劇情更吻合，亦能令觀眾更感動，然而作為一位超級英雄的口頭禪，氣勢則較弱。

其實Jane的口頭禪是其麼，並非最重要，重要的是觀眾感受到他們之間真摯的感情。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。（imdb）

然而正如《危險人物》（Pulp Fiction）的公事包，裡面具體的物品並非重點，不論Jane Foster最後的口頭禪內容是甚麼，在戲劇功能上完滿、令觀眾明白雷神與Jane之間的感情，便已是最完美的結局。

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