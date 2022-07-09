雷神奇俠4︱超級英雄口頭禪勁洗腦　女雷神Jane最終用邊句？

Marvel下半年的主打電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已經於香港上映，作為《雷神奇俠》系列的第四集，除了基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神繼續冒險旅程，首兩集由妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的女主角Jane Foster亦回歸到系列裡，並飾演新登場的超級英雄女雷神。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》已於香港上映。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

Marvel電影中，不少超級英雄都有一句招牌口頭禪（Catch phase），如美國隊長的口頭禪：「I can do this all day！」變型俠醫（Hulk）的口頭禪：「Hulk Smash！」以及黑豹與瓦干達的口號：「Wakanda Forever！」等。而雷神本身亦有數句口禪：「I’m Thor，Son of Odin！」、「For Asgard！」及「This ends here and now！」，至於新加入英雄行列的Jane Foster，在電影中亦為自己度身訂造一句口頭禪。

以下內容含有《雷神奇俠4：愛與雷霆》的內容劇透，未睇電影的觀眾慎入！

女雷神Jane Foster與雷神情侶檔回歸第四集。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

在電影中，當Jane Foster成為女雷神後，經歷了第一場戰鬥、重遇了雷神，便對成為超級英雄感到非常興奮，急不及待為自己設計一句口頭禪，她曾經考慮過：「Eat this Hammer！」與「Let’s Bring the rainbow！」，但在電影的結尾，Jane臨終前在雷神耳邊說了她最後決定的口頭禪，該句對白沒有在電影中被揭曉，但從雷神回應：「十分完美！」可見，Jane的口頭禪定必與他們的經歷與關係有密切關係。

Jane與雷神一路反覆設計口頭禪。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。（imdb）

根據Marvel的漫畫，女雷神有數句口頭禪，估計與電影未有揭曉的對白類同之處，觀眾可以按電影的劇情自行判斷。在《Mighty Thor》第319期，女雷神曾經說：「You wanna eat my hammer，lady？Then by all means……Take a bite！」這句對白雖然較長，但在玩味與風格上，配合雷神的反應，也相當吻合。而在第48期，女雷神亦說過：「I am Dr. Jane Foster. And I will not stop being The Mighty Thor. Even thought it is killing me.」這句對白與電影的劇情更吻合，亦能令觀眾更感動，然而作為一位超級英雄的口頭禪，氣勢則較弱。

其實Jane的口頭禪是其麼，並非最重要，重要的是觀眾感受到他們之間真摯的感情。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。（imdb）

然而正如《危險人物》（Pulp Fiction）的公事包，裡面具體的物品並非重點，不論Jane Foster最後的口頭禪內容是甚麼，在戲劇功能上完滿、令觀眾明白雷神與Jane之間的感情，便已是最完美的結局。