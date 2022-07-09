《梅艷芳》金像獎賽前放鬆一下　王丹妮廖子妤「80年代腔」開Live

事隔兩年再舉行的香港電影金像獎頒獎典禮，即將於下星期日（17/7）舉行，憑藉金像提名電影《梅艷芳》獲得最佳女主角及最佳新演員提名的王丹妮（Louise）以及最佳女配角提名的廖子妤（Fish），昨晚二人更來個IG直播，與線上粉絲見面之餘，率先為頒獎禮熱身，並透露更多拍攝及宣傳《梅艷芳》時的趣事。

《梅艷芳》的兩姊妹開Live，用「80年代腔」講嘢。（影片截圖）

直播吸引大批粉絲收看，更有來自各地的影迷支持，包括台灣以及馬來西亞等，大讚Louise和Fish的演技；香港著名導演陳詠燊亦有觀看直播，並預祝兩位在金像獎收穫豐富。一眾觀眾更為日前生日的Louise送上生日祝福，令她非常開心，不停對鏡頭向一眾觀眾大派心心！

兩姊妹由電影到真人都好有感情。（《梅艷芳》劇照）

作為香港年度盛事的香港電影金像獎，一眾演員於紅地氈的爭妍鬥麗，兩位演員被問及有關紅地氈的衣着準備及配襯共識，二人同樣表示仍在考慮中，Fish更坦言︰「其實我係一個怯場鬼！對於要行紅地氈都非常緊張，係你哋以為我好淡定！所以仲諗緊到時要點打扮。」

於《梅艷芳》飾演梅艷芳、梅愛芳兩姐妹而成為好朋友的二人，在直播中齊齊用80年代的「講嘢Tone」與大家玩小遊戲，更即席挑戰默契比賽，笑料百出。當中最爆笑的，莫過於二人指出對方最喜歡自己身體哪個部位，Louise成功估中Fish最欣賞自己的鎖骨和手指，更自爆︰「我最鍾意自己嘴唇旁嘅『為食墨』，因為我真係好鍾意食嘢，哈哈！」

當談到對金像獎的期待，王丹妮表示：「由籌備、拍攝，到宣傳，再到今次兩大版本都可以喺Disney+上線，對我嚟講係個好深刻嘅旅程，畢竟我係一個新演員，要做女主角，仲要係演梅姐，真係好大使命感。」廖子妤亦表示：「個人獎當然想攞，但更加想Louise同埋套戲都可以得到獎項，因為我哋一眾台前幕後都好畀心機去做。如果得到好成績，我哋不如同大家分享吓我哋關於梅姐同埋家姐Ann姐嘅收藏，同大家一齊再次感謝佢哋帶畀我哋嘅一切回憶！」