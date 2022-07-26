AppleTV+《重見光明》最終季8月回歸　積遜莫瑪守衛部落展開激戰

由積遜莫瑪（Jason Momoa）主演的 Apple TV+原創劇集《重見光明》（See），將於 8 月 26 日推出第三季最終章。全新預告片揭露新一季引入重型軍事武器，積遜莫瑪飾演的失明戰士 Baba Voss 如何竭力守護整個部落將成最終章的關鍵情節之一。

《重見光明》最終季于8月26日回歸。（AppleTV+）

《重見光明》設定於數百年後的地球，一場不明病毒肆虐，倖存的人類都失去視力，並以古文明原始部落的狀態存活下來。首季講述驍勇善戰的 Baba Voss（積遜莫瑪飾）的部落出現一對擁有正常視力的雙生兒，帶來翻天覆地的改變。第二季中，長大成後的妹妹被 Baba Voss 失散兄弟、邪惡勢力 Trivantian Republic 的將軍 Edo Voss (《銀河守護隊》男星 Dave Bautista 飾) 擄走並撫養。

接續上一季尾升，Baba Voss撃敗 Edo Voss 之後潛行隱世接近一年，隨著 Trivantian Republic 發現一枚足以纖滅文明的強大武器，Baba Voss 決定再次回歸守衛他的部落。《重見光明》第三季共 8 集，首集將於 8 月 26 日上線，其後逢星期五推出一集。