緣路山旮旯︱岑珈其首度擔正與連追五位女神　余香凝自認私下麻甩

港產片《緣路山旮旯》將於8月4日上映，並以閉幕電影在香港亞洲電影節亮相。故事講述主角阿厚（岑珈其 飾演）在「行桃花運」的一年內，連續邂逅五位女生，五位女生外形性格背景各有不同，相同的地方就是五位都住到「冇雷公咁遠」，分散於香港各個山旮旯地方。一年追求五個女生，一連五條感情線，阿厚最終又能否找到屬於自己的真愛？

《緣路山旮旯》將於8月4日上映。（《緣路山旮旯》電影海報)

飾演主角阿厚的岑珈其與女主角「咩姐」余香凝就電影接受《香港01》專訪，大談拍攝過程的汗水與歡樂，並分享他們首度成為銀幕情侶的心願。為了追求五位住在山旮旯的女神，岑珈其是電影中唯一一位走遍六大偏僻取景地的演員。岑珈其談到拍攝電影的短短十二日內，走遍香港各個山旮旯地方，笑指辛苦程度超乎想像：「從來沒有試過拍一套電影流這麼多汗水！第一次拍戲要走這樣迂迴的路線，就算有時要到一些偏遠的地方，例如片場、搭景的地方，也未至於走遍港九、新界與離島。最遠的地方梅子林，搭車無法抵達，一定要乘船到荔枝窩碼頭，再走半小時山路才到達。」

岑珈其因為與五位女主角均有對手戲，於是成為電影中唯一一位走遍各個山旮旯地方的演員。（《緣路山旮旯》電影劇照）

然而亦因為拍攝《緣路山旮旯》，令他有機會發掘香港幾個景色美麗的地方：「突然間發現香港很大，因為有些地方自己根本未曾到過，例如沙頭角，因為沒有禁區紙基本上不會專誠去。梅子林，一定沒有去過。連茶果嶺我也沒有去過！而長洲、大澳與下白泥則有去過。」余香凝笑指：「下白泥我也沒有去過！」令岑珈其大感意外：「有機會真的要與家去一趟，因為下白泥的日落真的『冇得頂』！」

下白泥為電影其中一個取景地，日落的景色非常迷人。（《緣路山旮旯》電影劇照）

阿厚為了追求住在山旮旯的女神，特意買了一輛棍波車，岑珈其雖然熱愛駕駛，但亦指拍攝前需要重新操練棍波車的技術：「戲中的駕駛部分，都真的由我負責駕駛，而且跟足劇情的路線進行。我當時問導演，為甚麼要選擇一輛棍波車？導演竟然說：『你有棍波牌，為甚麼不駕駛棍波車呢？』但我有牌照，其實也可以照樣開自動波的車！」

岑珈其於電影中有不少駕駛的戲份。（《緣路山旮旯》電影預告截圖）

不過岑珈其亦補充指：「但其實是因為我們有一場戲，需要開車入大澳，在大澳開車亦需要禁區紙，車輛需要禁區紙才能開進去。而他唯一能夠借到有禁區紙的車，就是一輛棍波車，所以亦非常幸運地我有考棍波牌，才能夠演出這個角色。」

與岑珈其相反，梁雍婷於現實中並不懂得駕駛。（《緣路山旮旯》電影預告截圖）

與岑珈其相反，另一位有駕駛戲份的演員梁雍婷，現實中卻沒有車牌，究竟在戲中她如何能將你「車出車入」？岑珈其指：「因為安全的考慮，其實她的戲份並不需要真的駕駛，我們利用了一個復古的拍攝方法，前景聚焦在梁雍婷身上，而背景則在車外放置屏幕與投影器，將移動的畫面投射出來，模擬真實的駕駛畫面效果。」

導演與一眾演員在拍攝前，花了大量時間進行圍讀。（《緣路山旮旯》電影劇照）

雖然電影的拍攝時間短促，但導演黃浩然與一眾演員們卻在花了大量時間於前期製作階段，岑珈其回憶初接到劇本時：「知道劇本故事的設定後，我嘗試了解她們的角色，從角色出發，透過角色再了解她們的居住地。因為故事以角色之間的關係為主軸，所以我採取了這個切入手法。」余香凝表示，為了掌握角色，她特意進行了資料搜集：「我反而有為角色的居住地進行資料搜集，因為我拍攝前沒有聽聞過澄碧邨，反而丈夫兒時有到乘船到過澄碧邨，享受曾經對外開放的會所設施。」

電影中，余香凝飾演的咩姐Melanie居住在澄碧邨（後景位置）。（莫匡堯 攝）

岑珈其認同導演的製作方法，強調前期圍讀的重要性：「有時接觸一個新角色是一件很有趣的事，特別我們拍攝前經歷過圍讀的階段，這個階段具有關鍵性的作用。首先，圍讀容許演員們在演出前，可以進行更多準備功夫，節省現場拍攝的時間。其次，演員們在圍讀時各自探索自己的角色，亦會碰撞出不同的火花。」

電影的圍讀階段中，一眾演員之間擦出了不同火花。（莫匡堯 攝）

余香凝過去是比較「聽話」的演員，今次拍攝《緣路山旮旯》，卻表現了作為演員的創作突破：「我與珈其的對手戲份，反而有不少是在拍攝現場靈機一觸才碰撞出來，我過去拍攝其他電影時，相對較缺乏現場創作的靈感，會按照劇本與導演的指引演出。但今次與珈其合作，碰撞出許多超越劇本的元素，而導演亦接受我們即席的演出，採用到電影之中，觀眾的反應亦似乎不錯。」

岑珈其與余香凝在電影中有不少即席的創意演出。（《緣路山旮旯》電影劇照）

余香凝興奮地提到她在拍攝期間的一次神來之筆：「有一場戲可以稱得上為神來之筆，當時我在吃蛋糕，吃完便叫阿厚將自己剩下的蛋糕吃掉。」岑珈其笑指：「我當時的反應是：『痴線！點解叫我食妳口水尾？』但在現場時亦繼續演下去。後來才發覺，這個互動其實非常符合咩姐與阿厚的角色性格。」余香凝就當時的即興解釋指：「因為我就是一個很隨心的人，與咩姐類似，所以便出現了這一段神來之筆。」

岑珈其與余香凝之間有着「最萌身高差」，在電影中演繹了一段「長短腳之戀」。（莫匡堯 攝）

岑珈其與余香凝相識多年，訪問期間亦充分展現他們之間獨有的默契，岑珈其回憶指：「我們真正認識是由《非同凡響》的合作開始，而這一段『長短腳之戀』是我一直夢寐以求的合作，一直很渴望能夠與她演一次情侶。」余香凝亦表示一直希望與岑珈其演情侶檔：「一來，我們十分熟絡；二來我們一直認為我們演情侶的畫面會很有趣、很有火花。最終被黃浩然搶先一步，將我們演情侶的心願放到大銀幕上。」

在銀幕上演一次情侶，是岑珈其與余香凝的共同願望。（莫匡堯 攝）

對於這一段長短腳之戀，岑珈其笑指其實是徇眾要求：「我回想起應該由《非同凡響》開始，雖然故事上完全沒有交代我們是一對情侶，亦沒有感情線。」岑珈其話音剛落，余香凝隨即答話：「但當時的學生觀眾便會幻想我們兩個之間的感情線，覺得我們一齊應該有一段感情線，為我們感到不值。」

岑珈其首次飾演男主角便與五位女主角有感情線。（《緣路山旮旯》電影劇照）

第一次擔正做男主角，便與五位女主角有感情線，岑珈其自言壓力不大：「首先能夠做男主角真的非常幸運。其次，有幸與五位美女，兼且是專業演員進行演出，其實覺得幸運、感恩多於壓力。反而壓力的來源會是自己，因為大家不斷告訴我能夠勝任，但我亦擔心自己會做得不夠好。」

岑珈其首次擔正便與五位女神級女主角有感情線，自言非常幸運。（莫匡堯 攝）

在短短的十幾日拍攝中，經歷五段感情，處理一個角色一年的人生，岑珈其也自覺十分趕急，但亦表示無奈這是香港電影現時的製作生態：「因為拍攝電影需要節省成本與開支，而縮短拍攝時間正是節省成本最有效的方法。」余香凝則對導演極具信心的拍法非常佩服：「我們之間的戲份用到許多長鏡頭，不論在家中的戲份抑或結局的關鍵一場，一直以長鏡頭拍攝。」岑珈其亦笑言：「導演口中很信任我們之間的默契，但實際上是沒有錢，不能夠很仔細地拍下去。」

余香凝指導演非常信任她與岑珈其的默契。（《緣路山旮旯》電影劇照）

五位女主角一定程度上代表了五種香港的年輕女性，岑珈其直言余香凝所飾演的咩姐是自己最喜歡的類型：「因為我太太其實都幾似『咩姐』，她也有十分隨性的一面，傾談起來十分舒服與放鬆，也有『男仔頭』的一面，不需要刻意營造女生一定要斯文、小鳥依人的一面。」

岑珈其自言自己比較喜歡「咩姐」型的女生。（莫匡堯 攝）

過去余香凝的銀幕形象都較傾向文靜、乖巧的女神形象，《緣路山旮旯》一定程度上讓自己與角色有更大的連繫：「今次演一個『麻甩系』的女生，但內心深處亦渴望被愛，口裡說不想男生送她回家，其實心底裡也非常渴望。咩姐的麻甩與我自己其實頗為相似，導演雖然不算非常熟悉我的為人與性格，公眾認識的我也與麻甩的我有一段距離，但在拍攝期間，我演繹的咩姐，猶其是在阿厚家中的一場，走每一步路、『掰大對腳坐』，其實更接近我與最相熟的朋友相處時的一面。當然我亦有脆弱或野蠻的一面，但我處於最安舒、放鬆的狀態時，其實就與咩姐一樣。」

咩姐余香凝表示自己也喜歡忠厚老實型的阿厚。（莫匡堯 攝）

阿厚的角色設定較為害羞、忠厚老實的男生，雖然在香港較為鮮見，然而對余香凝而言，其實非常有吸引力：「其實我丈夫就是這樣的人，我比較喜歡這一類男生。我比較喜歡引導一段關係，相處時由我帶領話題，將快樂帶進兩個人之間。我期望另一半與我相處時，能夠被我激發出較隱性的一面，我喜歡因為我、而令對方有一個不一樣的自己。」