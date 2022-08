荷里活華裔演員劉思慕因主演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而人氣急升,不過近日他被人批評「一朝得志,語無倫次」,究竟劉思慕講咗咩而犯眾憎?

劉思慕出Post擺明寸《蝙蝠女》被腰斬。(網上截圖)

日前華納兄弟(Warner Bros.)宣布取消已完成製作的電影《蝙蝠女》(Batgirl)的上映計劃,9000萬美元製作費化為烏有,台前幕後付出的心血亦付之流水。正當各方都為這個決定感到可惜,劉思慕竟然在社交網站出Post抽水!他在Twitter發文指有個《尚氣》特輯因為品質問題而被腰斬,擺明在諷刺《蝙蝠女》。

劉思慕今次抽水抽著火水,成為眾矢之的。(IG圖片)

大批網民留言批評劉思慕冇品,在別人傷口上灑鹽,就算是對家,但身為同行竟沒半點同理心,仲特意出Post諷刺對方,有人認為劉思慕自從走紅後態度囂張,今次的舉動可謂「一朝得志,語無倫次」,但劉並沒有因此而刪Post,懶理網民抨擊。