龍之家族｜首集一致好評奪爛番茄92%　外媒讚拍得住《權力遊戲》

神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)於2019年在一片噓聲中落幕,爛尾結局爭議至今仍未平息。相隔三年,前傳《龍之家族》(House of the Dragon)於21日重磅回歸,全球粉絲同一時間登入HBO Max平台收看,令平台即時死機,非常誇張。

共10集的《龍之家族》由8月22日開始,逢星期一早上9時與美國同步播放,於Now TV HBO GO自選服務上架,劇迷可於電視或Now隨身睇手機應用程式收看。(《龍之家族》海報)

全球權力遊戲粉絲都在期待的前傳《龍之家族》在美國HBO及HBO Max平台上首日播出,共錄得998.6萬用戶收看,打破了電視網站首播集最多人收看的歷史記錄。根據外媒報道,《龍之家族》比起《權力遊戲》2011年首播的觀眾足足多了350%,不過當時還未有HBO Max的誕生,而串流平台服務還未是主流收看渠道。

Emma D’Arcy飾演Rhaenyra Targaryen。(《龍之家族》劇照)

首集播出後獲得一致好評,更在爛番茄奪得92%新鮮度,大量影評人都大讚劇集製作延續了《權力遊戲》的強勢,而選角方面亦非常出色,無論劇集取景地或服裝及劇集氛圍都能為劇集加分。另外,有消息指HBO官方在宣傳及營銷方面花費超過1億美元,是HBO有史以來最昂貴的媒體支出。

《龍之家族》首集獲得極高評價,更在爛番茄奪得92%新鮮度。(《龍之家族》劇照)

《龍之家族》改編自原著作者George R.R. Martin的《Fire & Blood》,主要講述Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女兼繼承人,因自細騎著母龍Syrax,而被子民認定為首位統治Westeros的女王。其叔叔及丈夫Prince Daemon Targaryen是一位出色的戰士,並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。而Hightower家族及Viserys的第二任妻子Alicent則充滿野心,並支持長子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。

