《錄影歹》開鏡前靠視像排練 栢天男被粗口對白難倒︰講到錯晒位
撰文：許育民
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香港電影《錄影歹》（TAPE）今日（2日）正式開鏡，並舉行開鏡酬神儀式，外籍導演Bizhan Tong攜同李施嬅（Selena）、關智斌、栢天男等一眾主演出席，祝願電影拍攝順利。《錄影歹》翻拍自荷里活同名電影，講述三位男女主角事隔多年再次相見，三人之間挖出彼此之間的秘密與矛盾。
劇本由英語翻譯為廣東話，關智斌作為男主角之一，自言有許多困難：「因為對白要用廣東話演繹，會有許多不通順的地方，所以我們也用了不少時間磨合，幸好我們花了許多時間透過視像會議討論劇本。」
栢天男亦指到了開鏡前幾天，才見齊一班同戲演員：「在開鏡以我與Kenny見面也不到十次，但我們與大家見面時，卻有種認識了許久、多年不見的感覺。而感覺又正好與我們的劇情吻合，講述三位好朋友事隔十五年後再次見面的故事。」
中文劇本對在澳洲土生土長的栢天男來說，戊為演出挑戰之一：「起初我讀英語劇本時十分淡定，但知道原來要以廣東話演出，便嚇了一跳。不過也花了許多時間演練，但背誦對白以外，演譯『士多啤梨蘋果橙』的部分，我講起來位置全部會調亂，他們便不斷提醒我，與我調整演譯方法。」
雖然電影翻拍自荷里活作品，演繹方法有前例可循，然而栢天男亦指：「我事先也有看過原作電影，但導演指出電影並不會跟隨原作的感覺，所以也要靠自己摸索、演活角色。」關智斌亦表示同意：「雖然我也有看過原作電影，但我不希望演譯方法被原作框架限制，想自己消化劇本後，融匯於電影之中。」
至於電影中的情感關係與#MeToo元素，關智斌與栢天男則向觀眾大賣關子：「究竟那件事有沒有發生？就要留待觀眾自己觀映時尋找答案！」