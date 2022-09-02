《錄影歹》開鏡前靠視像排練　栢天男被粗口對白難倒︰講到錯晒位

香港電影《錄影歹》（TAPE）今日（2日）正式開鏡，並舉行開鏡酬神儀式，外籍導演Bizhan Tong攜同李施嬅（Selena）、關智斌、栢天男等一眾主演出席，祝願電影拍攝順利。《錄影歹》翻拍自荷里活同名電影，講述三位男女主角事隔多年再次相見，三人之間挖出彼此之間的秘密與矛盾。

關智斌希望能夠自行消化劇本，不被原作品的框架限制。（葉志明 攝）

劇本由英語翻譯為廣東話，關智斌作為男主角之一，自言有許多困難：「因為對白要用廣東話演繹，會有許多不通順的地方，所以我們也用了不少時間磨合，幸好我們花了許多時間透過視像會議討論劇本。」

《錄影歹》導演Bizhan Tong攜同李施嬅、關智斌、栢天男等一眾主演，為電影開鏡進行拜神儀式。（葉志明 攝）

栢天男亦指到了開鏡前幾天，才見齊一班同戲演員：「在開鏡以我與Kenny見面也不到十次，但我們與大家見面時，卻有種認識了許久、多年不見的感覺。而感覺又正好與我們的劇情吻合，講述三位好朋友事隔十五年後再次見面的故事。」

《錄影歹》兩位男主角關智斌與栢天男指製作前期花了大量時間視像討論、演練劇本。（葉志明 攝）

中文劇本對在澳洲土生土長的栢天男來說，戊為演出挑戰之一：「起初我讀英語劇本時十分淡定，但知道原來要以廣東話演出，便嚇了一跳。不過也花了許多時間演練，但背誦對白以外，演譯『士多啤梨蘋果橙』的部分，我講起來位置全部會調亂，他們便不斷提醒我，與我調整演譯方法。」

電影是改編2001年，同名的荷里活作品。（網上圖片）

關智斌也盛讚栢天男的天份與努力：「我覺得他真的很利害，因為連我也要花三星期才背完對白，但他卻在一個月內完全記熟了劇本。」（葉志明 攝）

雖然電影翻拍自荷里活作品，演繹方法有前例可循，然而栢天男亦指：「我事先也有看過原作電影，但導演指出電影並不會跟隨原作的感覺，所以也要靠自己摸索、演活角色。」關智斌亦表示同意：「雖然我也有看過原作電影，但我不希望演譯方法被原作框架限制，想自己消化劇本後，融匯於電影之中。」

至於電影中的情感關係與#MeToo元素，關智斌與栢天男則向觀眾大賣關子：「究竟那件事有沒有發生？就要留待觀眾自己觀映時尋找答案！」