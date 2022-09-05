魔戒︱劇集啟播首24小時獲2500萬觀看次數　超越《龍之家族》兩倍

《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings：The Rings of Power）於美國時間九月一日啟播，並同步於全球超過二百四十個國家的亞瑪遜及相關平台上播放。《魔戒：力量之戒》被喻為史上製作費用最高昂的電視劇集，每一集製作費用並不下於電影，第一季共八集的成本高達四億六千萬美元（約港幣三十六億元），雖然製作成本中有二億五千萬美元（約港幣十九億元）實際用於作者J.R.R.托金斯原著故事的版權，然而扣除後、以電視劇集而言依然非常可觀。

《魔戒：力量之戒》全球首播24小時內，收錄2500萬觀看次數。（imdb）

在《魔戒：力量之戒》啟播的首二十四小時內，在全球竟錄得2500萬觀看次數，相信實際觀眾數量應該更高。是次亦是亞馬遜首次對外公布串流平台的作品觀看數字，雖然未有實際公布觀看次數如何計算，仍然是亞馬遜平台啟播最高收視的作品。

亞馬遜在《魔戒：力量之戒》啟播，首次公開旗下作品的收視指數。（imdb）

相比《魔戒：力量之戒》，同樣於早前8月底開畫的《權力遊戲》（Game of Thrones）前傳《龍之家族》（House of the Dragon），HBO公司對外公布啟播收視為一千萬觀看次數。

《權力遊戲》前傳《龍之家族》早前於八月底亦於HBO串流平台上啟播。（imdb）

《魔戒：力量之戒》除製作成本上高於《龍之家族》，收視上因為《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲與《哈比人》（The Hobbit）三部曲的影迷基礎更大，亦得到更高的收視指數。