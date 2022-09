魔戒︱劇集啟播首24小時獲2500萬觀看次數　超越《龍之家族》兩倍

《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings:The Rings of Power)於美國時間九月一日啟播,並同步於全球超過二百四十個國家的亞瑪遜及相關平台上播放。《魔戒:力量之戒》被喻為史上製作費用最高昂的電視劇集,每一集製作費用並不下於電影,第一季共八集的成本高達四億六千萬美元(約港幣三十六億元),雖然製作成本中有二億五千萬美元(約港幣十九億元)實際用於作者J.R.R.托金斯原著故事的版權,然而扣除後、以電視劇集而言依然非常可觀。

《魔戒:力量之戒》全球首播24小時內,收錄2500萬觀看次數。(imdb)

在《魔戒:力量之戒》啟播的首二十四小時內,在全球竟錄得2500萬觀看次數,相信實際觀眾數量應該更高。是次亦是亞馬遜首次對外公布串流平台的作品觀看數字,雖然未有實際公布觀看次數如何計算,仍然是亞馬遜平台啟播最高收視的作品。

亞馬遜在《魔戒:力量之戒》啟播,首次公開旗下作品的收視指數。(imdb)

相比《魔戒:力量之戒》,同樣於早前8月底開畫的《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon),HBO公司對外公布啟播收視為一千萬觀看次數。

《權力遊戲》前傳《龍之家族》早前於八月底亦於HBO串流平台上啟播。(imdb)

《魔戒:力量之戒》除製作成本上高於《龍之家族》,收視上因為《魔戒》(The Lord of the Rings)三部曲與《哈比人》(The Hobbit)三部曲的影迷基礎更大,亦得到更高的收視指數。