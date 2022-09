2000年代的《魔戒》電影系列大受歡迎,三集總票房近30億美元(約234億港元),而第三集《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King)更橫掃11個奧斯卡獎項,包括最佳電影。

《魔戒》幾位哈比人演員都蒼老了不少。(劇照)

事隔20年,《魔戒》系列劇集《Lord of the Rings: The Rings of Power》近日播出,不少網民批評片方起用有色人種演員而引發爭議,電影系列中飾演哈比人的伊利亞活(Elijah Wood)、Dominic Monaghan及Billy Boyd,就穿上印有不同膚色耳仔的T恤,力撐有色人種演員。

飾演哈比人「Sam」的Sean Astin亦於Twitter分享戴上同款帽子的照片以示支持。(網上圖片)

不過焦點落在Dominic Monaghan與Billy Boyd身上,兩位的外貌比當年在戲中的樣子相差得遠,現年45歲的Dominic Monaghan與54歲的Billy Boyd,看上去蒼老不少,尤其是後者,有網民指他的樣子老到可以演甘道夫,而41歲的伊利亞活就仍然童顏。