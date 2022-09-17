里安納度視添麥菲查洛美為「接班人」　曾力勸︰唔好拍超級英雄片

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）自小以童星身份加入荷里活，成長於八九十年代的娛樂圈、成名甚早的里安納度，能夠於三十年後依然於影壇屹立不倒，對荷里活的生態與事業的拓展，必然有一番心得。

里安納度狄卡比奧以童星身份開展演藝事業，至今已超過三十年。（Getty Images）

而里安納度於去年參展Netflix電影《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）裡，與新晉年輕男演員添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）合作，似與二十年前的自己相遇，對添麥菲讚譽有加之餘，亦力勸他謹遵兩項原則。

里安納度狄卡比奧（中）與添麥菲查洛美（右）於《千萬別抬頭》裡合作，然而二人對手戲份並不多。《千萬別抬頭》電影劇照。

早於《千萬別抬頭》的合作前，添麥菲查洛美早於2018年憑《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）提名奧斯卡最佳男主角，雖然失落該獎項，但在蜚聲國際之餘，同年，他亦首次與里安納度見面。

2018年，添麥菲查洛美憑《以你的名字呼喚我》提名奧斯卡最佳男主角。（Getty Images）

據外媒報道，添麥菲查洛美在訪問裡提及，當年與里安納度見面時，對方凝重地給予他一個勸告：「千萬不要吸毒與不要拍超級英雄電影！」這兩項原則成為了添麥菲的指導，令他往後傾向接拍文藝電影，如《國王》（The King）、《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）以及《沙丘瀚戰》（Dune）等。

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里安納度狄卡比奧亦曾於外媒訪問裡提及，自己在觀映《國王》與《沙丘瀚戰》兩部作品後，對添麥菲的演技印象深刻，亦曾聽聞有人稱呼添麥菲為「下一位狄卡比奧」。對於才華橫溢的演員，作為前輩的里安納奧自然倍加欣賞與。

添麥菲查洛美被里安納度狄卡比奧認為是「接班人」。（Getty Images）

Marvel版蜘蛛俠演員湯賀蘭（Tom Holland）曾於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）宣傳訪談中提及，自己曾經希望添麥菲查洛美能夠加入MCU（漫威電影宇宙），甚至認為他非常適合飾演Harry Osborn，即為蜘蛛俠的大學同學、對頭人綠魔的兒子，該角色於第一代蜘蛛俠三部曲裡，曾經由占士法蘭高（James Franco）飾演。然而《蜘蛛俠：不戰無歸》並未安排Harry Osborn登場，似乎湯賀蘭的游說並未有成功打動添麥菲查洛美。