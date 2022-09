里安納度視添麥菲查洛美為「接班人」　曾力勸︰唔好拍超級英雄片

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)自小以童星身份加入荷里活,成長於八九十年代的娛樂圈、成名甚早的里安納度,能夠於三十年後依然於影壇屹立不倒,對荷里活的生態與事業的拓展,必然有一番心得。

里安納度狄卡比奧以童星身份開展演藝事業,至今已超過三十年。(Getty Images)

而里安納度於去年參展Netflix電影《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)裡,與新晉年輕男演員添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)合作,似與二十年前的自己相遇,對添麥菲讚譽有加之餘,亦力勸他謹遵兩項原則。

里安納度狄卡比奧(中)與添麥菲查洛美(右)於《千萬別抬頭》裡合作,然而二人對手戲份並不多。《千萬別抬頭》電影劇照。

早於《千萬別抬頭》的合作前,添麥菲查洛美早於2018年憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)提名奧斯卡最佳男主角,雖然失落該獎項,但在蜚聲國際之餘,同年,他亦首次與里安納度見面。

2018年,添麥菲查洛美憑《以你的名字呼喚我》提名奧斯卡最佳男主角。(Getty Images)

據外媒報道,添麥菲查洛美在訪問裡提及,當年與里安納度見面時,對方凝重地給予他一個勸告:「千萬不要吸毒與不要拍超級英雄電影!」這兩項原則成為了添麥菲的指導,令他往後傾向接拍文藝電影,如《國王》(The King)、《法蘭西諸事週報》(The French Dispatch)以及《沙丘瀚戰》(Dune)等。

+ 1

里安納度狄卡比奧亦曾於外媒訪問裡提及,自己在觀映《國王》與《沙丘瀚戰》兩部作品後,對添麥菲的演技印象深刻,亦曾聽聞有人稱呼添麥菲為「下一位狄卡比奧」。對於才華橫溢的演員,作為前輩的里安納奧自然倍加欣賞與。

添麥菲查洛美被里安納度狄卡比奧認為是「接班人」。(Getty Images)

Marvel版蜘蛛俠演員湯賀蘭(Tom Holland)曾於《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)宣傳訪談中提及,自己曾經希望添麥菲查洛美能夠加入MCU(漫威電影宇宙),甚至認為他非常適合飾演Harry Osborn,即為蜘蛛俠的大學同學、對頭人綠魔的兒子,該角色於第一代蜘蛛俠三部曲裡,曾經由占士法蘭高(James Franco)飾演。然而《蜘蛛俠:不戰無歸》並未安排Harry Osborn登場,似乎湯賀蘭的游說並未有成功打動添麥菲查洛美。