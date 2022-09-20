崔碧珈擇偶要似福山雅治　大方祝福前度吳浩康︰知道他們母子平安

日本電影《神探伽俐略 沉默的遊行》今日（20日）於香港舉行首映禮，電影改編自東野圭吾同名系列作品，由前作主演福山雅治回歸擔任男主角，並與柴崎幸開展破案追兇大行動。電影香港首映禮邀請到歐陽偉豪（Ben Sir）、崔碧珈、莊韻澄、陳果導演、黃修平導演等一眾電影圈嘉賓出席。

今年晉身為歌影視三棲藝人，崔碧珈興奮分享未來發展計劃。（陳順禎 攝）

崔碧珈（Anita）今年六月推出首隻單曲，同時向歌、影、視三棲發展，Anita接受訪問時，分享未來工作動向：「接下來將會到巴黎出席時裝週，雖然已經是第二次參加，但仍然非常興奮！」至於回港後的演藝發展，Anita：「我之後將會出第二首歌，從歐洲回港後也將會進行錄音錄影，第二首歌亦會以單曲形式推出。」

對於前度吳浩康兒子日前出生，崔碧珈大方表達祝福。（陳順禎 攝）

一直對音樂有濃厚興趣的她，透露自己亦有學習寫歌：「其實我也有自己寫歌，情歌也有，但只是對幻想出來的對象寫。」擁有精緻外貌與曲線身材的崔碧珈一直為不少男性的理想對象，Anita表示：「擇友條件的話，最好像今日的男主角福山雅治一樣高大靚仔！」對於前度吳浩康於本月14日與妻子郭思琳誕下男嬰，崔碧珈大方表達祝福：「我想我在這裡恭喜他吧，因為已經很多年沒有聯絡，知道他們母子平安，我也很高興！」

吳浩康太太郭思琳宣布誕子 重近9磅痛足17個鐘先開刀：出唔到嚟

疫情期間，崔碧珈在電影發展完全未有停下腳步，接連接拍幾部歐洲電影，成為少數能夠演出外語電影的年輕演員。對於新作放映安排，崔碧珈表示：「電影未知會否在香港上映，但如果影迷想看的話，我相信透過網絡、串流也能夠欣賞得到。」