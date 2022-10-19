香港亞洲電影節｜開幕電影《過時過節》　鄭秀文《流水落花》閉幕

由香港亞洲電影節協會主辦、百老匯電影中心合辦，第19屆《香港亞洲電影節HKAFF》將於10月25日至11月13日盛大舉行。今年大會搜羅超過60部亞洲猛片，涵蓋康城影展、威尼斯影展、柏林影展、釜山國際電影節、東京國際電影節等多個國際電影節作品！ 開幕及閉幕電影繼續秉承傳統，力撐本土新導演！電影節預告日前亦新鮮出爐，以輕快音樂襯托多部電影的片段，展現出電影節的多樣性及不同影片色彩，令人期待！

一家四口在車內的氣氛極僵。（《過時過節》劇照）

HKAFF一直致力向大家介紹本地及亞洲新導演。今年開幕電影有兩部，新銳導演曾慶宏執導的「首部劇情電影計劃」得獎作品《過時．過節》受自身經歷啟發，以一場冬至飯局探討家人關係，由毛舜筠、謝君豪夥拍MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆，以及談善言、袁澧林及馮素波等擔綱演出。另一部是「mm2新晉導演計劃」得獎導演林森首部獨自執導長片《窄路微塵》。張繼聰在戲中飾演一名清潔公司東主，與首次飾演母親角色的袁澧林滋長出一段相濡以沫的關係。

張繼聰在戲中飾演一名清潔公司東主，與首次飾演母親角色的袁澧林滋長出一段相濡以沫的關係。（《窄路微塵》劇照）

閉幕電影亦為大家帶來兩套新導演作品，同為「首部劇情電影計劃」的得獎作。曾憲寧的《燈火闌珊》講述張艾嘉飾演的妻子，為亡夫重造一個已拆除的霓虹燈牌以還其遺願。另一齣是賈勝楓的《流水落花》，由鄭秀文、陸駿光與談善言主演。電影以寄養家庭為主軸，探討血緣與愛的延續。

由鄭秀文、陸駿光與談善言主演。電影以寄養家庭為主軸，探討血緣與愛的延續。（《流水落花》劇照）

另外今年HKAFF帶來多齣亞洲好戲，當中亞洲注目大片，更特別設有庫爾德及菲律賓電影單元「日之影」及「非常鮮」。而為支持及鼓勵亞洲新導演，HKAFF也設有「亞洲新導演獎」單元，還有展映台灣導演黃信堯紀錄片的焦點導演單元「動與靜」等不同的放映主題，選映電影超過60部，影展總監徐匡慈及節目策劃鄭宇成特意為影迷精挑細選，希望大家看到非一般的亞洲電影。