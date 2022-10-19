Emily in Paris｜第三季唔只四角戀？ 新角色加入同Emily擦出愛火

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季即將於12月21日回歸，繼公開了前導預告後，再公布兩個新角色，分別是《兩極警探》（McDonald & Dodds）男星Paul Forman及《Tyrant》女星Melia Kreiling。

第三季將於12月21日正式在Netflix上架。（劇照）

消息指Paul Forman在第三季飾演商業企業接班人Nicolas de Leon，作為家族企業繼承者，Nicolas一直過著奢華生活。不過在接祖擁有無限財富和地位的巨大壓力下，Nicolas要不顧一切證明自己的能力。而充滿幹勁的Emily就很喜歡與Nicolas共事，兩人在工作期間拉近了意想不到的距離。

另外，Melia Kreiling就會飾演一位來自希臘的藝術家Sofia Sideris，她在Camille的畫廊中開展覽，並在巴黎陷入一場充滿激情的戀情，更發生了意想不到的轉變。

Melia Kreiling飾演一位來自希臘的藝術家Sofia Sideris。（IG/@meliakreiling）

上季講到女主角Emily（Lily Collins 飾）在新男友Alfie（Lucien Laviscount 飾）返回英國後，發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel（Lucas Bravo 飾）有感情，在31秒的最新預告中，一開始Emily就已經掙扎講到：「這是這輩子我做過最艱難的決定！（This is the hardest decision I have ever had to make.）」，而且畫面停留在Emily、Gabriel和Alfie的三人鏡頭中，相信今季Emily一定要迫住二選一。不過隨著有新角色加入，Emily有機會陷入五角戀？

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