Emily in Paris｜第三季唔只四角戀？ 新角色加入同Emily擦出愛火

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)第三季即將於12月21日回歸,繼公開了前導預告後,再公布兩個新角色,分別是《兩極警探》(McDonald & Dodds)男星Paul Forman及《Tyrant》女星Melia Kreiling。

第三季將於12月21日正式在Netflix上架。(劇照)

消息指Paul Forman在第三季飾演商業企業接班人Nicolas de Leon,作為家族企業繼承者,Nicolas一直過著奢華生活。不過在接祖擁有無限財富和地位的巨大壓力下,Nicolas要不顧一切證明自己的能力。而充滿幹勁的Emily就很喜歡與Nicolas共事,兩人在工作期間拉近了意想不到的距離。

另外,Melia Kreiling就會飾演一位來自希臘的藝術家Sofia Sideris,她在Camille的畫廊中開展覽,並在巴黎陷入一場充滿激情的戀情,更發生了意想不到的轉變。

Melia Kreiling飾演一位來自希臘的藝術家Sofia Sideris。(IG/@meliakreiling)

上季講到女主角Emily(Lily Collins 飾)在新男友Alfie(Lucien Laviscount 飾)返回英國後,發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel(Lucas Bravo 飾)有感情,在31秒的最新預告中,一開始Emily就已經掙扎講到:「這是這輩子我做過最艱難的決定!(This is the hardest decision I have ever had to make.)」,而且畫面停留在Emily、Gabriel和Alfie的三人鏡頭中,相信今季Emily一定要迫住二選一。不過隨著有新角色加入,Emily有機會陷入五角戀?

Emily in Paris|第三季上演混亂四角戀 Lily Collins新髮型獲讚