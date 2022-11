《翻生侏羅館》動畫重啟版下月初上線串流　預告兩大經典角色回歸

Disney+串流平台日前宣布,經典喜劇電影《翻生侏羅館》(Night at the Museum)系列,即將推出動畫重啟作品《Night at the Museum:Kahmunrah Rises Again》,由12月9日開始於Disney+啟播,迪士尼亦釋出電影的首張劇照。

《翻生侏羅館》動畫重啟版即將於12月9日推出,並釋出首張劇照。(Disney+)

動畫版的首張劇照中,Nick Daley在博物館裡一手撫摸暴龍骸骨,一邊欣賞博物館裡的展品,而Nick背後亦安放了一個復活島的石像。暴龍骸骨與復活島石像均為《翻生侏羅館》的兩大經典角色,賓史迪拿與「翻生」的暴龍骸骨曾經於第一集上演一段驚險的追逐戲;而復活島石像低沉的聲音與與一再重覆的對白,亦令觀眾非常深刻。然而賓史迪拿(Ben Stiller)早前已明言不會聲演動畫版,而已故的羅賓威廉斯(Robin Williams)所飾演的老羅斯福總統亦不會出現。

《翻生侏羅館》三部曲由賓史迪拿(左)及已故的羅賓威廉斯主演,然而賓史迪拿將不會聲演動畫重啟版的角色。《翻生侏羅館》電影劇照。(imdb)

《翻生侏羅館》裡,賓史迪拿曾與「翻生」的暴龍骸骨上演一場驚險的追逐。《翻生侏羅館》電影劇照。(imdb)

《翻生侏羅館》系列自2006年開始,故事講述賓史迪拿飾演的夜更保安員Larry Daley在博物館工作,博物館的展品在晚間會離奇翻生,而羅賓威廉斯飾演的老羅斯福總統等展品,則與Larry經歷了一段改變現實生活的旅程。

《翻生侏羅館》電影由2006年開始,由賓史迪拿主演,講述博物館展品因為埃及古老魔法,會於夜間翻生。《翻生侏羅館》電影海報。(imdb)

在動畫重啟版《Night at the Museum:Kahmunrah Rises Again》裡,三部曲主角Larry的兒子Nick Daley將會跟隨父親的步伐,成為博物館的夜更保安員,回到博物館裡工作。而第二集《翻生侏羅館2》(Night at the Museum:Battle of the Smithsonian)的反派角色將會在動畫裡出現,再次陰謀搶奪翻生金板,而Nick將要設法阻止。

Larry的兒子Nick在動畫版裡長大成人,接棒父親在博物館裡的夜更保安員工作。《翻生侏羅館2》電影劇照。(imdb)

《翻生侏羅館2》裡,Larry設法保護翻生金板,不被反派法老搶走。《翻生侏羅館2》電影劇照。(imdb)