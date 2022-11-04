《翻生侏羅館》動畫重啟版下月初上線串流　預告兩大經典角色回歸

Disney+串流平台日前宣布，經典喜劇電影《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列，即將推出動畫重啟作品《Night at the Museum：Kahmunrah Rises Again》，由12月9日開始於Disney+啟播，迪士尼亦釋出電影的首張劇照。

《翻生侏羅館》動畫重啟版即將於12月9日推出，並釋出首張劇照。（Disney+）

動畫版的首張劇照中，Nick Daley在博物館裡一手撫摸暴龍骸骨，一邊欣賞博物館裡的展品，而Nick背後亦安放了一個復活島的石像。暴龍骸骨與復活島石像均為《翻生侏羅館》的兩大經典角色，賓史迪拿與「翻生」的暴龍骸骨曾經於第一集上演一段驚險的追逐戲；而復活島石像低沉的聲音與與一再重覆的對白，亦令觀眾非常深刻。然而賓史迪拿（Ben Stiller）早前已明言不會聲演動畫版，而已故的羅賓威廉斯（Robin Williams）所飾演的老羅斯福總統亦不會出現。

《翻生侏羅館》三部曲由賓史迪拿（左）及已故的羅賓威廉斯主演，然而賓史迪拿將不會聲演動畫重啟版的角色。《翻生侏羅館》電影劇照。（imdb）

《翻生侏羅館》裡，賓史迪拿曾與「翻生」的暴龍骸骨上演一場驚險的追逐。《翻生侏羅館》電影劇照。（imdb）

《翻生侏羅館》系列自2006年開始，故事講述賓史迪拿飾演的夜更保安員Larry Daley在博物館工作，博物館的展品在晚間會離奇翻生，而羅賓威廉斯飾演的老羅斯福總統等展品，則與Larry經歷了一段改變現實生活的旅程。

《翻生侏羅館》電影由2006年開始，由賓史迪拿主演，講述博物館展品因為埃及古老魔法，會於夜間翻生。《翻生侏羅館》電影海報。（imdb）

在動畫重啟版《Night at the Museum：Kahmunrah Rises Again》裡，三部曲主角Larry的兒子Nick Daley將會跟隨父親的步伐，成為博物館的夜更保安員，回到博物館裡工作。而第二集《翻生侏羅館2》（Night at the Museum：Battle of the Smithsonian）的反派角色將會在動畫裡出現，再次陰謀搶奪翻生金板，而Nick將要設法阻止。

Larry的兒子Nick在動畫版裡長大成人，接棒父親在博物館裡的夜更保安員工作。《翻生侏羅館2》電影劇照。（imdb）

《翻生侏羅館2》裡，Larry設法保護翻生金板，不被反派法老搶走。《翻生侏羅館2》電影劇照。（imdb）