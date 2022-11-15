《阿媽》專訪｜Jer羨慕姜濤發展快　姜濤妒忌另一隊員︰天之驕子

由彭秀慧執導，姜濤與柳應廷（Jer）首次主演的電影《阿媽有咗第二個》，二人終於正式歸隊做宣傳。今次更特別去到一個廚房拍攝訪問，以紀錄戲中二人相遇一幕。二人在戲中的相處，掀起一場既帶羨慕又富妒忌的關係，來到現實，大家都是MIRROR成員，但各人本領不一，際遇不同，當中又有否衍生出一些醋意？



姜濤與柳應廷（Jer）首次主演的電影《阿媽有咗第二個》，二人近日終於正式歸隊做宣傳。（英皇電影提供︰Cow10攝）

廚房相遇 拔刀相見

在英皇電影安排下，訪問在富有意義的地方進行︰廚房。一個方晴（姜濤角色）與子軒（柳應廷角色）相遇，但差點掀起一場相殺的地方。Jer︰「我記得當時方晴拿著刀在這地方出現，這個陌生人為何拿著刀進入我的舒適區呢？」亮一亮刀，是有點驚訝，有點不悅，但未至於討厭，直到方晴獲媽媽邀請，正式進駐自己家中，還要讓出房間，這股妒忌正式蘊釀。

二人首次見面，便誤以餐刀對峙。(預告截圖)

妒忌心起，人便變得盲目，事實上子軒擁有的比方晴多，由居住環境、母愛到朋友，都比方晴有優勢，但因為要與人分享一角便惹起怨恨，在姜濤眼中，對方完全不懂珍惜自己擁有的。姜濤︰「其實方晴是羨慕與妒忌子軒，我從小便失去的東西你一直擁有，你反過來要妒忌我？所以這套電影可以好好地讓大家想想自己所擁有的，這個道理好簡單，但很少人真的會去珍惜，因為你會覺得是理所當然。」

姜濤與Jer，在出道初期都曾出現羨慕對方的過程。（英皇電影提供︰Cow10攝）

Jer羨慕姜濤發展快

訪問有幸獲彭秀慧導演拔刀主理，令問題更深入，直搗二人心扉。其中便要二人誠實作答︰現實中，何有羨慕過對方？Jer︰「我出道時都頗羨慕他，因為姜濤自從經歷《全民造星》後，算是行得最快一個，中間我都經歷過子軒在戲中面對的情況，例如有次我們在酒店大堂遇到大批粉絲，而我就是子軒跟隨在後面的感覺。」

阿Jer在戲中，不甘要跟方晴分享阿媽，而醋意大發。（《阿媽有咗第二個》劇照）

人氣差異難免有比較，率先有個人單曲也令Jer雙眼發光。「當時自己仍對於這一行，對於自己想做的音樂未太清楚，甚至當時還未做到自己的歌曲，不敢會問點解姜濤可以出歌呀？但慢慢開始會看化了，每個人都可以選擇自己的道路再作努力，只是條路不同。」這刻姜濤不失百厭本色，向Jer「訓示」︰「你要叫我前輩！」Jer亦乖乖聽話︰「姜前輩！」

姜濤難忘戲中與阿Jer要動手一場戲。（《阿媽有咗第二個》劇照）

姜濤︰他永遠都是這麼開心樂觀

論到姜濤，他也有羨慕Jer的地方，就是對方那種樂觀，仍保持初心的心態。「不知為何，我在行內時間愈久，愈覺得不似當初的自己，但跟阿Jer交談，他永遠都是這麼開心樂觀，甚麼都放開。當然，他都有經常哭，哭得甚慘烈的時候，但仍有本事保持小朋友那種好開心狀態，這是我好羨慕的。」

姜濤坦言最羨慕阿Jer擁有永遠都是開心樂觀的心態。（英皇電影提供︰Cow10攝）

姜濤妒忌隊員︰他是天之驕子

羨慕與妒忌一線之差，彭導希望二人更坦誠地打開心扉作答，到底有沒有從羨慕開端，漸漸地陷入妒忌隊友的邊緣？Jer先解釋自己比較少妒忌︰「自己不喜歡比較，羨慕會較多。」姜濤也承認Jer是這種人，亦直截了當說從沒妒忌過Jer，「真的沒甚麼可以妒忌，講其他MIRROR成員就可能有！」

此答案一出，Jer立即記者上身，助攻追問︰「說來聽聽，我想聽其他MIRROR成員，你妒忌甚麼。」姜濤亦誠懇地作答︰「其中一個是Ian（陳卓賢），我不知是妒忌還是羨慕，我永遠對Ian是自己嚮往成為的一個人，他天生就好似已經是天之驕子，由細到大讀書叻體育叻，是大家都喜歡的一個人。但我成長是被全校點名罰企那個，所以對Ian我是羨慕妒忌，作曲作詞甚麼都懂，跳舞又跟得快。」此刻視綫轉到Jer身上，帶點死黨式的嘲諷味道。

遇前輩的自我進化

拍攝《阿媽有咗第二個》，跟毛姐（毛舜筠）合作當然獲益良多，但其實二人在戲中都有從其他前輩中有所得著，其實阿Jer就有機會跟飾演自己爸爸的尹揚名交手。姜濤也說對這場戲有深刻印象︰「好少見阿Jer提起家人，所以我看這場戲時，都在想阿Jer會否想起自己家人去演。我在戲院看時，不時會四周留意觀眾反應，但去到這場戲，我便聚焦在你的演出上。」

（《阿媽有咗第二個》劇照）

Jer回想起由前輩尹揚明飾演爸爸，真的有種種爸爸感覺。「他在我身邊時，我可以好似小朋友般發脾氣，可以好投入去做子軒，他的演出令我好說服到自己。」

至於姜濤另一交手的前輩，就是歌手古巨基。姜糖們都知，姜濤是古巨基的粉絲，一套《情深深雨濛濛》看了4、50次，而第一次見到偶像，感覺就是兩個字︰「好高！電視上看感受不到他的身高，真人原來好高，高過我。」隨後的感覺就是親切。「起初見面我都好緊張，但當一起相處時，便知對方多親切，還跟我閒聊，問我幾時結婚？幾時有自己的家庭？這都是我很喜歡的經歷。」

攝影︰Cow10髮型︰Lydia Yung@Chic private I salon（姜濤）/ Man Chan@Chic private I salon（Jer）化妝︰Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre（姜濤）/ Tifa Tai @Annie G. Chan Makeup Centre（Jer）服裝︰Burberry, Loewe（姜濤）/ Fendi, Burberry, Loewe（Jer）造型︰PIPA Creative（姜濤、Jer）