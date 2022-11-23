專訪｜岑珈其配音工作念亡父　「佢走時我仲係搵朝唔得晏」

迪士尼全新原創動畫《奇異大世界》（Strange World），將於今個星期四（24/11）上畫，電影 由《大英雄聯盟》（Big Hero 6）、《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）金像導演當賀爾（Don Hall）執導，而港版就找到初任千萬票房男主角的岑珈其配音。故事講到三仔爺的冒險之旅，而岑珈其接受《香港01》訪問，亦提到自己與爸爸的相處。

岑珈其笑稱自己以32歲之齡，配16歲仔角色。（陳順禎 攝）

最愛《反斗奇兵》

岑珈其自入行以來，都間中有參與配音工作，而今次《奇異大世界》就是戲份最多一次。珈其向來對配音員工作感覺既好奇又得意，自小特別鍾意《反斗奇兵》。「當中胡迪同巴斯光年，是張衛健同劉青雲配音，真係好深人民心，仲記得睇到最後一集要分開，我係眼濕濕。」

岑珈其今次聲演兒子角色，與爸爸爺爺一起歷險。（《奇異大世界》劇照）

《反斗奇兵》系列是珈其最愛的動畫，尤其配音特別深刻。（《反斗奇兵》電影劇照）

正式參與較吃重的配音角色，珈其深深體會到原來都很累。「之前配的戲份較少，半日就完成，今次一配便兩日，要探索角色，配音導演好好，陪我去搵當中的感情位、反應位要如何掌握。」不過最令珈其開心是這份工作，令他邊做邊想起囝囝臻臻。「我一路配一路幻想，到阿仔睇這一幕時會有甚麼反應呢？好些笑位又識唔識笑呢？」更立志日後要接更多配音工作。「臻臻現在一歲多，我想配定多些動畫，等他大小小時，可以看我配音的卡通片成長。」

珈其定下的新目標，是配定更多動畫，待兒子長大時，可以看自己配音的動畫成長。 （陳順禎 攝）

「我信佢喺上天會見到！」

故事講三仔爺三代人的冒險歷程，關於自己爺爺，在珈其還小時已離世，完全冇印象，相對跟爸爸的感受就較深。「家人這個關係好奇妙，人同人之間做到朋友是緣份，能做到家人更加是難能可貴。」雖然如此，但自己跟爸爸都曾經因為入行做演員而有所爭拗。

珈其與爸爸的感情不俗，遺憾爸爸6年前因病離開大家。(受訪者提供)

珈其︰「爸爸起初好反對我拍戲，知道自己個仔不是高大靚仔，覺得我在發明星夢，其實他不知我是想做演員不是明星。直至睇到我的作品後，有少少改變，不單會戥我開心，更會同我講加油。」雖然如此，但珈其最遺憾是爸爸於6年前過身，「爸爸走時，我仲係搵朝唔得晏的時候，雖然現時都不叫有甚麼成就，但至少行得比較穩定。如果有機會，我會同佢講放心，我好畀心機做我的工作，冇問題的。」而珈其更遺憾爸爸看不到他成家立室的一日，「但我信佢喺上天會見到！」珈其說。

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故事大綱

務農為生的歷奇 卡迪（Searcher Clade），在阿琺隆尼亞（Avalonia）總統邀請下出發探險，力圖拯救一場影響全世界的重大危機。歷奇帶同熱愛冒險的兒子艾文（Ethan）和三腳狗神將（Legend），勇闖神秘「奇異大世界」，遇上各式古靈精怪的生物，更與失蹤多年的探險家老父依格（Jaeger）重逢，三代父子一起展開一場大刺激爆笑歷險！