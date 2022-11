專訪｜岑珈其配音工作念亡父　「佢走時我仲係搵朝唔得晏」

迪士尼全新原創動畫《奇異大世界》(Strange World),將於今個星期四(24/11)上畫,電影 由《大英雄聯盟》(Big Hero 6)、《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)金像導演當賀爾(Don Hall)執導,而港版就找到初任千萬票房男主角的岑珈其配音。故事講到三仔爺的冒險之旅,而岑珈其接受《香港01》訪問,亦提到自己與爸爸的相處。

岑珈其笑稱自己以32歲之齡,配16歲仔角色。(陳順禎 攝)

最愛《反斗奇兵》

岑珈其自入行以來,都間中有參與配音工作,而今次《奇異大世界》就是戲份最多一次。珈其向來對配音員工作感覺既好奇又得意,自小特別鍾意《反斗奇兵》。「當中胡迪同巴斯光年,是張衛健同劉青雲配音,真係好深人民心,仲記得睇到最後一集要分開,我係眼濕濕。」

岑珈其今次聲演兒子角色,與爸爸爺爺一起歷險。(《奇異大世界》劇照)

《反斗奇兵》系列是珈其最愛的動畫,尤其配音特別深刻。(《反斗奇兵》電影劇照)

正式參與較吃重的配音角色,珈其深深體會到原來都很累。「之前配的戲份較少,半日就完成,今次一配便兩日,要探索角色,配音導演好好,陪我去搵當中的感情位、反應位要如何掌握。」不過最令珈其開心是這份工作,令他邊做邊想起囝囝臻臻。「我一路配一路幻想,到阿仔睇這一幕時會有甚麼反應呢?好些笑位又識唔識笑呢?」更立志日後要接更多配音工作。「臻臻現在一歲多,我想配定多些動畫,等他大小小時,可以看我配音的卡通片成長。」

珈其定下的新目標,是配定更多動畫,待兒子長大時,可以看自己配音的動畫成長。 (陳順禎 攝)

「我信佢喺上天會見到!」

故事講三仔爺三代人的冒險歷程,關於自己爺爺,在珈其還小時已離世,完全冇印象,相對跟爸爸的感受就較深。「家人這個關係好奇妙,人同人之間做到朋友是緣份,能做到家人更加是難能可貴。」雖然如此,但自己跟爸爸都曾經因為入行做演員而有所爭拗。

珈其與爸爸的感情不俗,遺憾爸爸6年前因病離開大家。(受訪者提供)

珈其︰「爸爸起初好反對我拍戲,知道自己個仔不是高大靚仔,覺得我在發明星夢,其實他不知我是想做演員不是明星。直至睇到我的作品後,有少少改變,不單會戥我開心,更會同我講加油。」雖然如此,但珈其最遺憾是爸爸於6年前過身,「爸爸走時,我仲係搵朝唔得晏的時候,雖然現時都不叫有甚麼成就,但至少行得比較穩定。如果有機會,我會同佢講放心,我好畀心機做我的工作,冇問題的。」而珈其更遺憾爸爸看不到他成家立室的一日,「但我信佢喺上天會見到!」珈其說。

故事大綱

務農為生的歷奇 卡迪(Searcher Clade),在阿琺隆尼亞(Avalonia)總統邀請下出發探險,力圖拯救一場影響全世界的重大危機。歷奇帶同熱愛冒險的兒子艾文(Ethan)和三腳狗神將(Legend),勇闖神秘「奇異大世界」,遇上各式古靈精怪的生物,更與失蹤多年的探險家老父依格(Jaeger)重逢,三代父子一起展開一場大刺激爆笑歷險!