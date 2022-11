電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)導演Luca Guadagnino新作《骨肉的總和》(Bones and All),以食人為主題,找來男神添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)及泰勒羅素(Taylor Russell)飾演一對有食人肉癖的情侶,電影交織著血腥、暴力、浪漫及悲傷。

添麥菲查洛美飾演食人魔依然討好,真係靚仔大晒。(劇照)

《骨肉的總和》被列為三級,戲中的食人場面相當震撼,見演員們滿面鮮血吃得「津津有味」的樣子,大大衝擊觀眾視覺,泰勒羅素受訪透露,這些血淋淋的人肉其實好美味:「工作人員跟我說,其實是車厘子、黑朱古力及水果軟糖,吃,好甜,比大家想像的要好吃得多」。