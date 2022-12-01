迪士尼發布會現場直擊　披露2023年重點作品會場擺設逐樣睇

迪士尼串流平台Disney+一連兩日（11月30日至12月1日）於新加坡舉行亞太區節目發布巡禮，介紹旗下各電影版塊平台的發展方向，並預告2023年起的重槌主打作品。發布會會場設於新加坡濱海灣金沙酒店的大型博覽場地內，場館容納超過三百名來自亞太區各國傳媒工作者，而場館亦設有不少迪士尼元素的裝飾及擺設，更未入場、先揭盅不少2023年的重槌主打作品，現在立刻帶大家直擊Disney+發布會現場！

迪士尼旗下的串流平台Disney+於新加坡舉行亞太區發布會，公布2023年起Marvel、星球大戰及阿凡達等電影及電視劇的最新絕密資訊。（莫匡堯 攝）

迪士尼亞太區發布會的大型拱門。（莫匡堯 攝）

發布會現場設有大型拱門，印上「Disney+亞太區發布會」讓記者魚貫入場。而會場外則擺設大量迪士尼旗下重點電影及動畫版塊相關擺設，如迪士尼百年前的「開山元老」米奇老鼠；Marvel超級英雄角色蟻俠及黑豹的1：1模型；星球大戰的三款風暴兵；PIXAR工作室的經典作品《反斗奇兵》（Toy Story）的人物胡迪、巴斯光年等模型。

現場擺設Marvel超級英雄電影下年度頭炮作品《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的主角蟻俠的1：1模型。（莫匡堯 攝）

剛上映的Marvel超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》主角黑豹模型亦有放置於現場，同時旁邊則為星球大戰系列劇作《安多》的海報。（莫匡堯 攝）

星球大戰系列亦有擺設風暴兵的模型。（莫匡堯 攝）

迪士尼的百年「開山元祖」米奇老鼠的擺設。（莫匡堯 攝）

PIXAR工作室的經典作品《反斗奇兵》的主角擺設。（莫匡堯 攝）

現場亦掛有大型電影及電視劇海報，率先揭盅將會上映的各國影視作品，如將於12月上映的科幻電影鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）、星球大戰系列影集《曼特洛人》（The Mandalorian）第三季、韓國影帝崔岷植事隔25年再度拍攝的電視劇《賭命為王》（Big Bet）等。

《阿凡達：水之道》及《賭命為王》的海報。（莫匡堯 攝）

星球大戰《曼特洛人》及《安多》劇集海報。（莫匡堯 攝）

而發布會會場內則有大型LED屏幕，輪流播放將於Disney+串流平台的電影作品海報與預告片段。而漆黑的記者會現場，亦以大量幻彩鐳射燈作為裝飾，營造展開奇幻歷程的氣氛。

迪士尼亞太區發布會會場內的大型LED屏幕。（莫匡堯 攝）

大型LED屏幕無間斷播放迪士尼的作品海報。（莫匡堯 攝）