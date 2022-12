變形金剛｜預告點擊近5億次　超越《銀河守護隊》加《奪寶奇兵》

《變形金剛》系列第七部作品《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts),日前公開首段預告片,一周內於各大平台的點擊率總和高達4億9400萬次,比同日推出預告片的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy 3)以及《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),兩部加起來的點擊率還要高。

《變形金剛:狂獸崛起》預告點擊率驚人,證明這個系列依然號召力十足。(影片截圖)

據悉,《銀河守護隊3》與《奪寶奇兵之命運時鐘》預告片公開一星期,點擊率分別為1億8200萬以及7700,加起來只有《變形金剛:狂獸崛起》的預告點撃率約一半,證明《變形金剛》電影依然號召力十足。

《變形金剛》電影口碑一部比一部差,但每一部都大收旺場。(電影截圖)

2007年首部《變形金剛》電影面世,十年內拍足5集,外加一部前傳《大黃蜂》(Bumblebee),雖然口碑每況愈下,但就成為票房保證,全球總票房高達48億美元(約374億港元),難怪長拍長有。

明年推出的《變形金剛:狂獸崛起》,講述密斯武、霹靂派及魔神將會加入博、狂兩派的惡鬥,七國咁亂相信戰況會更加激烈。

更多《變形金剛:狂獸崛起》預告精彩畫面