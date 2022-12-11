變形金剛｜預告點擊近5億次　超越《銀河守護隊》加《奪寶奇兵》

《變形金剛》系列第七部作品《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts），日前公開首段預告片，一周內於各大平台的點擊率總和高達4億9400萬次，比同日推出預告片的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy 3）以及《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），兩部加起來的點擊率還要高。

《變形金剛：狂獸崛起》預告點擊率驚人，證明這個系列依然號召力十足。（影片截圖）

據悉，《銀河守護隊3》與《奪寶奇兵之命運時鐘》預告片公開一星期，點擊率分別為1億8200萬以及7700，加起來只有《變形金剛：狂獸崛起》的預告點撃率約一半，證明《變形金剛》電影依然號召力十足。

《變形金剛》電影口碑一部比一部差，但每一部都大收旺場。（電影截圖）

2007年首部《變形金剛》電影面世，十年內拍足5集，外加一部前傳《大黃蜂》（Bumblebee），雖然口碑每況愈下，但就成為票房保證，全球總票房高達48億美元（約374億港元），難怪長拍長有。

明年推出的《變形金剛：狂獸崛起》，講述密斯武、霹靂派及魔神將會加入博、狂兩派的惡鬥，七國咁亂相信戰況會更加激烈。

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