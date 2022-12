金球獎2023︱《壯志凌雲》入圍最佳電影　票房獎項齊撼《阿凡達》

《第80屆金球獎頒獎典禮》將於2023年美國時間1月10日舉行,主辦單位昨晚公布入圍名單,其中《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)與即將於12月15日上映的《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)將會同場爭奪最佳劇情電影大獎,執導《阿凡達:水之道》的占士金馬倫(James Cameron)則同時入圍最佳導演獎。

《壯志凌雲:獨行俠》成為罕有入圍金球獎最佳電影的商業電影。(《壯志凌雲:獨行俠》電影海報)

《壯志凌雲:獨行俠》暫時以14.8億美元(約港幣115億元)高踞2022年票房冠軍,而作為史上最賣座電影《阿凡達》的續作,《阿凡達:水之道》將於票房及金球獎頒獎台上硬撼《壯志凌雲:獨行俠》的地位。

即將上映的《阿凡達:水之道》先在票房挑戰《壯志凌雲:獨行俠》,再於明年金球獎頒獎禮上爭奪最佳電影獎。(《阿凡達:水之道》電影劇照)

在電影各獎項方面,《The Banshees of Inisherin》憑八項金球獎提名領先,包括「最佳導演」、「最佳編劇」以及歌舞/喜劇類的「最佳電影」、「最佳男主角」,早前憑本作於康城封帝、日前又獲得NBR最佳男主角的哥連法路(Collin Farrell),有望於金球獎三奪影帝寶座。

哥連法洛早前已憑《The Banshees of Inisherin》奪得康城影帝。(imdb)

而由楊紫瓊則憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首度入圍金球獎歌舞/喜劇類「最佳女主角」,電影共提名「最佳歌舞/喜劇電影」「最佳導演」等六項大獎。

楊紫瓊主演《奇異女俠玩救地球》令她首度提名金球獎最佳女主角。(Getty Images)

影帝寶座的爭奪戰,入圍呼聲最高莫過於《鯨》(The Whale)的男主角班頓費沙(Brendan Fraser)。同場爭奪影帝的包括《The Son》的男主角、曾於2013年憑《孤星淚》奪獎的曉治積曼(Hugh Jackman);主演《貓王》的超新星Austin Butler;主演《Living》的老牌演員Bill Nighy;以及《The Inspection》的Jeremy Pope。

班頓費沙從影三十年,憑《鯨》首次提名金球獎影帝,演技終於被影展肯定。(Getty Images)

而與最新出爐康城影帝哥連法路,爭奪金球獎歌舞/喜劇影帝寶座的包括《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion:A Knives Out Mystery)的「末代占士邦」丹尼爾基克(Daniel Craig);《White Noise》的星戰型男Adam Driver;《五腥級盛宴》(The Menu》的英國演員Ralph Fiennes;及《Babylon》的Diego Calva。

丹尼爾基克憑《神探白朗:抽絲剝繭》與哥連法路爭奪金球獎最佳歌舞/喜劇男主角。(imdb)

影后寶座爭奪戰方面,亦有多位重量級女演員入圍,呼聲最高莫過於《TÁR》的女主角、曾經三度封后的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett);《金髮夢露》全裸演出的性感女神Ana de Armas;《女戰不敗》(The Woman King)的Viola Davis;《法貝曼:造夢大師》的Michelle Williams;以及《Empire of Light》的Olivia Colman。

曾經三度於金球獎封后的姬蒂白蘭芝,再度憑《TÁR》提名。(《TÁR》電影劇照)

而與楊紫瓊爭奪最佳歌舞/喜劇女主角的提名人,包括主演《五腥級盛宴》的Anya Taylor-Joy;《Babylon》的「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie);《Good luck to You, Leo Grande》的老牌演員Emma Thompson;以及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville。

Anya Taylor-Joy憑《五腥級盛宴》與楊紫瓊爭奪最佳歌舞/喜劇女主角。(《五腥級盛宴》電影劇照)

【第80屆金球獎部分提名名單】

最佳劇情電影:

《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)

《貓王》(Elvis)

《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)

《TÁR》

《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)

最佳歌舞/喜劇電影:

《Babylon》

《The Banshees of Inisherin》

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion:A Knives Out Mystery)

《上流落水狗》(Triangle of Sadness)

最佳男主角:

班頓費沙(《鯨》)

曉治積曼(《The Son》)

Austin Butler(《貓王》)

Bill Nighy(《Living》)

Jeremy Pope(《The Inspection》)

最佳女主角:

姬蒂白蘭芝(《TÁR》)

Ana de Armas(《金髮夢露》)

Viola Davis(《女戰不敗》)

Michelle Williams(《法貝曼:造夢大師》)

Olivia Colman(《Empire of Light》)

最佳歌舞/喜劇男主角:

哥連法路(《The Banshees of Inisherin》)

丹尼爾基克(《神探白朗:抽絲剝繭》)

Adam Driver(《White Noise》)

Ralph Fiennes(《五腥級盛宴》)

Diego Calva(《Babylon》)

最佳歌舞/喜劇女主角:

楊紫瓊(《奇異女俠玩救宇宙》)

瑪歌羅比(《Babylon》)

Anya Taylor-Joy(《五腥級盛宴》)

Emma Thompson(《Good Luck to You, Leo Grande》)

Lesley Manville(《Mrs. Harris Goes to Paris》)

最佳男配角:

畢彼特(《Babylon》)

關繼威(《奇異女俠玩救宇宙》)

艾迪烈柏尼(《The Good Nurse》)

巴利高根(《The Banshees of Inisherin》)

Brendan Gleeson(《The Banshees of Inisherin》)

最佳女配角:

占美李寇蒂斯(《奇異女俠玩救宇宙》)

安祖娜比莎(《黑豹2:瓦干達萬歲》)

Carey Mulligan(《她說》)

Kerry Condon(《The Banshees of Inisherin》)

Dolly De Leon(《上流落水狗》)

最佳導演:

占士金馬倫(《阿凡達:水之道》)

史提芬史匹堡(《法貝曼:造夢大師》)

Daniel Scheinert, Daniel Kwan(《奇異女俠玩救宇宙》)

Baz Luhrmann(《貓王》)

Martin McDonagh(《The Banshees of Inisherin》)