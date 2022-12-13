金球獎2023︱《壯志凌雲》入圍最佳電影　票房獎項齊撼《阿凡達》

《第80屆金球獎頒獎典禮》將於2023年美國時間1月10日舉行，主辦單位昨晚公布入圍名單，其中《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）與即將於12月15日上映的《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將會同場爭奪最佳劇情電影大獎，執導《阿凡達：水之道》的占士金馬倫（James Cameron）則同時入圍最佳導演獎。

《壯志凌雲：獨行俠》成為罕有入圍金球獎最佳電影的商業電影。（《壯志凌雲：獨行俠》電影海報）

《壯志凌雲：獨行俠》暫時以14.8億美元（約港幣115億元）高踞2022年票房冠軍，而作為史上最賣座電影《阿凡達》的續作，《阿凡達：水之道》將於票房及金球獎頒獎台上硬撼《壯志凌雲：獨行俠》的地位。

即將上映的《阿凡達：水之道》先在票房挑戰《壯志凌雲：獨行俠》，再於明年金球獎頒獎禮上爭奪最佳電影獎。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

在電影各獎項方面，《The Banshees of Inisherin》憑八項金球獎提名領先，包括「最佳導演」、「最佳編劇」以及歌舞/喜劇類的「最佳電影」、「最佳男主角」，早前憑本作於康城封帝、日前又獲得NBR最佳男主角的哥連法路（Collin Farrell），有望於金球獎三奪影帝寶座。

哥連法洛早前已憑《The Banshees of Inisherin》奪得康城影帝。（imdb）

而由楊紫瓊則憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）首度入圍金球獎歌舞/喜劇類「最佳女主角」，電影共提名「最佳歌舞/喜劇電影」「最佳導演」等六項大獎。

楊紫瓊主演《奇異女俠玩救地球》令她首度提名金球獎最佳女主角。（Getty Images）

影帝寶座的爭奪戰，入圍呼聲最高莫過於《鯨》（The Whale）的男主角班頓費沙（Brendan Fraser）。同場爭奪影帝的包括《The Son》的男主角、曾於2013年憑《孤星淚》奪獎的曉治積曼（Hugh Jackman）；主演《貓王》的超新星Austin Butler；主演《Living》的老牌演員Bill Nighy；以及《The Inspection》的Jeremy Pope。

班頓費沙從影三十年，憑《鯨》首次提名金球獎影帝，演技終於被影展肯定。（Getty Images）

而與最新出爐康城影帝哥連法路，爭奪金球獎歌舞/喜劇影帝寶座的包括《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）的「末代占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）；《White Noise》的星戰型男Adam Driver；《五腥級盛宴》（The Menu》的英國演員Ralph Fiennes；及《Babylon》的Diego Calva。

丹尼爾基克憑《神探白朗：抽絲剝繭》與哥連法路爭奪金球獎最佳歌舞/喜劇男主角。（imdb）

影后寶座爭奪戰方面，亦有多位重量級女演員入圍，呼聲最高莫過於《TÁR》的女主角、曾經三度封后的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）；《金髮夢露》全裸演出的性感女神Ana de Armas；《女戰不敗》（The Woman King）的Viola Davis；《法貝曼：造夢大師》的Michelle Williams；以及《Empire of Light》的Olivia Colman。

曾經三度於金球獎封后的姬蒂白蘭芝，再度憑《TÁR》提名。（《TÁR》電影劇照）

而與楊紫瓊爭奪最佳歌舞/喜劇女主角的提名人，包括主演《五腥級盛宴》的Anya Taylor-Joy；《Babylon》的「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）；《Good luck to You, Leo Grande》的老牌演員Emma Thompson；以及《Mrs. Harris Goes to Paris》的Lesley Manville。

Anya Taylor-Joy憑《五腥級盛宴》與楊紫瓊爭奪最佳歌舞/喜劇女主角。（《五腥級盛宴》電影劇照）

【第80屆金球獎部分提名名單】

最佳劇情電影：

《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）

《貓王》（Elvis）

《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）

《TÁR》

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）

最佳歌舞/喜劇電影：

《Babylon》

《The Banshees of Inisherin》

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）

《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）

《上流落水狗》（Triangle of Sadness）

最佳男主角：

班頓費沙（《鯨》）

曉治積曼（《The Son》）

Austin Butler（《貓王》）

Bill Nighy（《Living》）

Jeremy Pope（《The Inspection》）

最佳女主角：

姬蒂白蘭芝（《TÁR》）

Ana de Armas（《金髮夢露》）

Viola Davis（《女戰不敗》）

Michelle Williams（《法貝曼：造夢大師》）

Olivia Colman（《Empire of Light》）

最佳歌舞/喜劇男主角：

哥連法路（《The Banshees of Inisherin》）

丹尼爾基克（《神探白朗：抽絲剝繭》）

Adam Driver（《White Noise》）

Ralph Fiennes（《五腥級盛宴》）

Diego Calva（《Babylon》）

最佳歌舞/喜劇女主角：

楊紫瓊（《奇異女俠玩救宇宙》）

瑪歌羅比（《Babylon》）

Anya Taylor-Joy（《五腥級盛宴》）

Emma Thompson（《Good Luck to You, Leo Grande》）

Lesley Manville（《Mrs. Harris Goes to Paris》）

最佳男配角：

畢彼特（《Babylon》）

關繼威（《奇異女俠玩救宇宙》）

艾迪烈柏尼（《The Good Nurse》）

巴利高根（《The Banshees of Inisherin》）

Brendan Gleeson（《The Banshees of Inisherin》）

最佳女配角：

占美李寇蒂斯（《奇異女俠玩救宇宙》）

安祖娜比莎（《黑豹2：瓦干達萬歲》）

Carey Mulligan（《她說》）

Kerry Condon（《The Banshees of Inisherin》）

Dolly De Leon（《上流落水狗》）

最佳導演：

占士金馬倫（《阿凡達：水之道》）

史提芬史匹堡（《法貝曼：造夢大師》）

Daniel Scheinert, Daniel Kwan（《奇異女俠玩救宇宙》）

Baz Luhrmann（《貓王》）

Martin McDonagh（《The Banshees of Inisherin》）