IMDb 2022年度十大電影名單出爐　《壯志凌雲：獨行俠》只排第四

電影網站IMDb每逢年尾都會選出年度十大電影,本年度名單今日(15日)出爐,湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)口碑與票房雙收卻只排第四,究竟邊幾部超越佢?

IMDb根據每月2億用戶的點擊率來得出排名結果,所以這個「十大電影」其實跟電影的口碑無關,純粹就是網民的關注度,立即睇睇十大排名!

第十名:《X》



(劇照)

第九名:《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile)



(劇照)

第八名:《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)



(劇照)

第七名:《灰影人》(The Gray Man)



(劇照)

第六名:《北族人》(The Northman)



(劇照)

第五名:《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)



(劇照)

第四名:《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)



(劇照)

第三名:《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)



(劇照)

第二名:《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)



(劇照)

第一名:《蝙蝠俠》(The Batman)