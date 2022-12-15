IMDb 2022年度十大電影名單出爐　《壯志凌雲：獨行俠》只排第四

電影網站IMDb每逢年尾都會選出年度十大電影，本年度名單今日（15日）出爐，湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）口碑與票房雙收卻只排第四，究竟邊幾部超越佢？

IMDb根據每月2億用戶的點擊率來得出排名結果，所以這個「十大電影」其實跟電影的口碑無關，純粹就是網民的關注度，立即睇睇十大排名！

第十名：《X》



（劇照）

第九名：《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile）



（劇照）

第八名：《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）



（劇照）

第七名：《灰影人》（The Gray Man）



（劇照）

第六名：《北族人》（The Northman）



（劇照）

第五名：《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）



（劇照）

第四名：《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）



（劇照）

第三名：《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）



（劇照）

第二名：《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）



（劇照）

第一名：《蝙蝠俠》（The Batman）

