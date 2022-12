《鬼眼》(The Sixth Sense)詭才大導演禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)繼《思.裂》(Glass)後,再度執導懸疑恐怖電影《敲敲門》(Knock at the Cabin),定於2023年2月3日驚心上映。

2023年頭炮驚慄恐怖片《敲敲門》將於2月3日上映。(《敲敲門》電影海報)

《敲敲門》導演禮切沙也馬蘭曾執導經典恐怖片《鬼眼》。(《鬼眼》電影劇照)

禮切沙也馬蘭多年來執導不少驚慄、恐怖題材作品。(《鬼眼》電影花絮照)

電影改編自暢銷恐怖小說《The Cabin at the End of the World》,講述兩位父親帶同年幼女兒到鄉郊木屋度假時,遭四名手持武器的陌生人破門而入,脅持一家三口作為人質,更將末日降臨的存亡決擇交在他們手上。

《敲敲門》由《銀河守護隊》系列鐵漢戴夫巴蒂斯塔主演。(《敲敲門》電影劇照)

一家三口原本到鄉郊木屋度假,卻意外遭到四位陌生人脅持,更要面對世界末日的存亡抉擇。(《敲敲門》電影劇照)

《敲敲門》由《銀河守護隊》(Guardian of the Galaxy)系列鐵漢戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)主演,攜同兩女一男硬闖木屋後,威脅作為人質的一家三口,如果想避免世界末日發生,必須作出性命攸關的抉擇。木屋位處鄉郊,與外界通訊有限,令一家陷入叫天不應、叫地不聞的絕境。一家三口必須憑無比勇氣、智慧與膽識,想盡辦法拆解困局,否則地球將隨時遭到毀滅,萬劫不復。

一家三口原本開車到鄉郊的木屋度假。(《敲敲門》預告截圖)

小女孩非常可愛,面對身高一米九三的戴夫巴蒂斯塔,顯得非常弱小。(《敲敲門》預告截圖)

一家三口被四位陌生人破門而入後,被脅持為人質。(《敲敲門》預告截圖)

戴夫巴蒂斯塔為首的四位歹徒,看似兇惡,卻同時似有難言之隱。(《敲敲門》預告截圖)