《無敵貓劍俠：8+1條命》爛番茄新鮮度98%　揭秘五大創意製作細節

荷里活製作的動畫影《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss in Boots：The Last Wich）今日（22日）於香港上映。電影主角貓劍俠來自《史力加2》（Shrek 2）系列，本為史力加的冒險隊伍的一員，後來因為戲份佔盡風頭而爆紅，推出個人角色電影。而本集作為續作，剛上映便於爛番茄上獲得評論97%以及觀眾投選的98%新鮮度，驚喜地受盡觀眾歡迎。

《無敵貓劍俠：8+1條命》電影海報，香港版由MC張天賦、衞蘭、馮允謙及Gareth. T湯令山配音。（電影公司提供）

《無敵貓劍俠：8+1條命》講述貓劍俠在經過多年的玩命歷險後，九條命只剩下一條，必須要好好保命，並向死對頭綿掌貓求救，希望改寫命運。於是兩隻貓連同一隻治療犬一同開展最後一次歷險，過程經歷一位金髮姑娘、「三隻熊犯罪家族」、賞金獵狼的狙擊下，希望抵達黑森林裡找到傳說中的許願星，以重拾失去的八條貓命。

貓劍俠為了新找回失去的八條命，與綿掌貓與治療犬展開旅程。（電影公司提供）

揭秘五大創意細節

為了讓觀眾在全新背景下投入貓劍俠「9剩1條命」的處境，創作團隊就貓劍俠八次死亡，一共構思了六十五個死法，最後篩選了八個最具創意與幽默感的死法，作為背景向觀眾交代。究竟貓劍俠為甚麼會大意地失去八條貓命，在入場前便先保持神秘，不為大家揭曉。

《無敵貓劍俠：8+1條命》創作團隊為貓劍俠的八個死法，構思了六十五個可能性。（電影公司提供）

雖然《無敵貓劍俠：8+1條命》看似戲份集中於八位主要人物身上，然而卻不單止由為對白配音的影星負責。在整個配音過程中，配音演員一共分成68組進行錄音，當中包括許多個別角色及聲效，甚至有幕後工作人員受邀參與，觀眾觀映時，可以細心留意電影中層次豐富的配音效果。

在《無敵貓劍俠：8+1條命》的八位主要角色外，配音團隊一共進行了68組配音。（電影公司提供）

《無敵貓劍俠：8+1條命》在製作動畫故事時，受到意式西部片（Spaghetti Western）影響甚深，猶其是由意大利堂級導演沙治奧里昂（Sergio Leoni）執導、奇連伊士活（Clint Eastwood）主演的「獨行俠三部曲」（Man with No Name Trilogy）。相信熟悉經典電影的觀眾，將能在動畫裡發掘到不少「西部片」彩蛋。

《無敵貓劍俠：8+1條命》受到奇連伊士活主演的「獨行俠三部曲」啟發。（《獨行俠決鬥地獄門》電影劇照）

有別於《史力加》的製作年代，現今動畫技術先進，畫風亦不斷轉變，《無敵貓劍俠：8+1條命》的創意團隊設計與繪畫時，效果亦比過去更細緻。據資料顯示，貓劍俠身上大120萬根貓毛，雖然電影裡未心一筆一劃繪製出每條貓毛，但觀眾在觀映時，必定要落足眼力，欣賞每一位動畫師的細緻畫功。

《無敵貓劍俠：8+1條命》的繪製團隊非常認真，更宣稱貓劍俠身上共有120萬條貓毛。（電影公司提供）

《無敵貓劍俠：8+1條命》以貓劍俠作為主角，本身已經吸引大量「貓奴」進場參見主子，而電影的場景之一，愛貓人露娜媽媽的家裡，飼養了大量貓隻，連貓劍俠也曾暫時寄住在當中。而露娜媽媽的家中，一共有37種不同的貓品種，超過150隻貓在屋裡出現，而且貓隻的性格表情而及顏色造型均各有特色，相信一眾進場的貓奴一定會在該幕戲裡大飽眼福。