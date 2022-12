《無敵貓劍俠：8+1條命》爛番茄新鮮度98%　揭秘五大創意製作細節

荷里活製作的動畫影《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss in Boots:The Last Wich)今日(22日)於香港上映。電影主角貓劍俠來自《史力加2》(Shrek 2)系列,本為史力加的冒險隊伍的一員,後來因為戲份佔盡風頭而爆紅,推出個人角色電影。而本集作為續作,剛上映便於爛番茄上獲得評論97%以及觀眾投選的98%新鮮度,驚喜地受盡觀眾歡迎。

《無敵貓劍俠:8+1條命》電影海報,香港版由MC張天賦、衞蘭、馮允謙及Gareth. T湯令山配音。(電影公司提供)

《無敵貓劍俠:8+1條命》講述貓劍俠在經過多年的玩命歷險後,九條命只剩下一條,必須要好好保命,並向死對頭綿掌貓求救,希望改寫命運。於是兩隻貓連同一隻治療犬一同開展最後一次歷險,過程經歷一位金髮姑娘、「三隻熊犯罪家族」、賞金獵狼的狙擊下,希望抵達黑森林裡找到傳說中的許願星,以重拾失去的八條貓命。

貓劍俠為了新找回失去的八條命,與綿掌貓與治療犬展開旅程。(電影公司提供)

揭秘五大創意細節

為了讓觀眾在全新背景下投入貓劍俠「9剩1條命」的處境,創作團隊就貓劍俠八次死亡,一共構思了六十五個死法,最後篩選了八個最具創意與幽默感的死法,作為背景向觀眾交代。究竟貓劍俠為甚麼會大意地失去八條貓命,在入場前便先保持神秘,不為大家揭曉。

《無敵貓劍俠:8+1條命》創作團隊為貓劍俠的八個死法,構思了六十五個可能性。(電影公司提供)

雖然《無敵貓劍俠:8+1條命》看似戲份集中於八位主要人物身上,然而卻不單止由為對白配音的影星負責。在整個配音過程中,配音演員一共分成68組進行錄音,當中包括許多個別角色及聲效,甚至有幕後工作人員受邀參與,觀眾觀映時,可以細心留意電影中層次豐富的配音效果。

在《無敵貓劍俠:8+1條命》的八位主要角色外,配音團隊一共進行了68組配音。(電影公司提供)

《無敵貓劍俠:8+1條命》在製作動畫故事時,受到意式西部片(Spaghetti Western)影響甚深,猶其是由意大利堂級導演沙治奧里昂(Sergio Leoni)執導、奇連伊士活(Clint Eastwood)主演的「獨行俠三部曲」(Man with No Name Trilogy)。相信熟悉經典電影的觀眾,將能在動畫裡發掘到不少「西部片」彩蛋。

《無敵貓劍俠:8+1條命》受到奇連伊士活主演的「獨行俠三部曲」啟發。(《獨行俠決鬥地獄門》電影劇照)

有別於《史力加》的製作年代,現今動畫技術先進,畫風亦不斷轉變,《無敵貓劍俠:8+1條命》的創意團隊設計與繪畫時,效果亦比過去更細緻。據資料顯示,貓劍俠身上大120萬根貓毛,雖然電影裡未心一筆一劃繪製出每條貓毛,但觀眾在觀映時,必定要落足眼力,欣賞每一位動畫師的細緻畫功。

《無敵貓劍俠:8+1條命》的繪製團隊非常認真,更宣稱貓劍俠身上共有120萬條貓毛。(電影公司提供)

《無敵貓劍俠:8+1條命》以貓劍俠作為主角,本身已經吸引大量「貓奴」進場參見主子,而電影的場景之一,愛貓人露娜媽媽的家裡,飼養了大量貓隻,連貓劍俠也曾暫時寄住在當中。而露娜媽媽的家中,一共有37種不同的貓品種,超過150隻貓在屋裡出現,而且貓隻的性格表情而及顏色造型均各有特色,相信一眾進場的貓奴一定會在該幕戲裡大飽眼福。