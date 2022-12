阿丸達｜山寨《阿凡達》搶先上映　美國爛片公司專門「致敬」大片

電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上映成為全城熱話,有網民發現有部山寨版「阿凡達」,叫《阿丸達:水之戰》(Battle for Pandora)早在12月初在合法的串流平台上架,比正版還要早公映。

台灣發行商譯戲名作《阿丸達》相當抵死。(電影海報)

不過這部老翻除了戲名,橫睇掂睇都同正版無乜關係,其實《阿丸達》由美國著名B級片製作公司「瘋人院」The Asylum出品,這家公司最叻抽水,將最新上映的荷里活大製作製作成山寨版本,而內容基本上跟原版無關,通常最似的就只有戲名。

《阿丸達》劇情跟《阿凡達》完全無關,純粹用戲名抽水。(電影截圖)

就像這部《阿丸達》,台灣譯名玩食字,英名戲名就只「借用」了《阿凡達》的「潘朵拉」(Pandora),劇情其實講地球人對抗外星侵略者,將畫面較偏藍色調當充數,被騙上當的觀眾通常都會叫「回水」,但亦有不少人覺得這家公司的出品相當過癮,有一定數目的粉絲。

《壯志凌雲:獨行俠》當然避免不了被惡搞。(電影海報)

「瘋人院」其實都有自家原創作品,當中最出名是《飛鯊風中轉》(Sharknado)電影系列,6年內拍了8集。以往「瘋人院」所有出品都直接製成影碟販賣,不過今年他們就迎來首部在戲院正式上映的作品,而且是惡搞今年最賣座的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)、名叫《Top Gunner: Danger Zone》的電影,台灣譯作《捍衛勇士:獨行客》,跟正版的譯名就只差一個字而已。

「瘋人院」都有拍過《雷神》。(電影海報)

不過抽水還抽水,「瘋人院」都試過抽著火水,幾部惡搞作品先後被原版的出品方入稟控告侵權,但他們通常改個名就可以了事。據悉「瘋人院」成立25年至今,沒有一部出品是蝕錢收場,證明爛片絕對有市場。

更多「瘋人院」山寨作品