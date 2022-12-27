阿丸達｜山寨《阿凡達》搶先上映　美國爛片公司專門「致敬」大片

電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）上映成為全城熱話，有網民發現有部山寨版「阿凡達」，叫《阿丸達：水之戰》（Battle for Pandora）早在12月初在合法的串流平台上架，比正版還要早公映。

台灣發行商譯戲名作《阿丸達》相當抵死。（電影海報）

不過這部老翻除了戲名，橫睇掂睇都同正版無乜關係，其實《阿丸達》由美國著名B級片製作公司「瘋人院」The Asylum出品，這家公司最叻抽水，將最新上映的荷里活大製作製作成山寨版本，而內容基本上跟原版無關，通常最似的就只有戲名。

《阿丸達》劇情跟《阿凡達》完全無關，純粹用戲名抽水。（電影截圖）

就像這部《阿丸達》，台灣譯名玩食字，英名戲名就只「借用」了《阿凡達》的「潘朵拉」（Pandora），劇情其實講地球人對抗外星侵略者，將畫面較偏藍色調當充數，被騙上當的觀眾通常都會叫「回水」，但亦有不少人覺得這家公司的出品相當過癮，有一定數目的粉絲。

《壯志凌雲：獨行俠》當然避免不了被惡搞。（電影海報）

「瘋人院」其實都有自家原創作品，當中最出名是《飛鯊風中轉》（Sharknado）電影系列，6年內拍了8集。以往「瘋人院」所有出品都直接製成影碟販賣，不過今年他們就迎來首部在戲院正式上映的作品，而且是惡搞今年最賣座的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）、名叫《Top Gunner: Danger Zone》的電影，台灣譯作《捍衛勇士：獨行客》，跟正版的譯名就只差一個字而已。

「瘋人院」都有拍過《雷神》。（電影海報）

不過抽水還抽水，「瘋人院」都試過抽著火水，幾部惡搞作品先後被原版的出品方入稟控告侵權，但他們通常改個名就可以了事。據悉「瘋人院」成立25年至今，沒有一部出品是蝕錢收場，證明爛片絕對有市場。

更多「瘋人院」山寨作品