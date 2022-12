《阿凡達水之道》The Weeknd唱作主題曲　「這個家是我們的堡壘」

《阿凡達》系列主題向來以家庭為核心,這充份反映在電影常出現的一句對白「這個家是我們的堡壘」(Family is our Fortress)。闊別13年,《阿凡達:水之道》由已成為納威族人(Na'vi)首領的積舒利(Jake Sully)與妮蒂莉(Neytiri)的家庭故事為電影揭開序幕,一眾家庭新成員初次登場,為故事開展全新的篇幅。

據說《阿凡達》第三集,好可能比第二集更長。(《阿凡達:水之道》劇照)

而在首集《阿凡達》戰死的戈維治上校(Colonel Quaritch),在今集經DNA重組死而復生,化身為身高9呎的納威族人,率領大軍對潘多拉星球的族群窮追不捨。飾演戈維治上校的史提芬朗(Stephen Lang)現身說法:「在首集《阿凡達》中戈維治上校對潘多拉星球的認知相當陝窄,他腦海中只有如何侵略統戰潘多拉星球。但今集他以敵人納威族人的模樣復活,親身置身納威族人的眼中看潘多拉星球,一切看法從此不再一樣。」

飾演戈維治上校的史提芬朗(Stephen Lang)指今集,他以敵人納威族人的模樣復活,親身置身納威族人的眼中看潘多拉星球,一切看法從此不再一樣。(《阿凡達:水之道》劇照)

今集最為驚喜的演出,莫過於薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)以全新身份重返故事,飾演舒利家族的14歲養女卡娜。「科技最令我嘆為觀止的地方是,今次真的建構了一個橋樑讓我將14歲的自己帶到現在。我以一個迥然不同的自己,一個14歲少不更事、對世界充滿好奇卻又無法融入的狀態去演出卡娜,完全是個一生難忘的經驗。」

薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)以全新身份重返故事,飾演舒利家族的14歲養女卡娜。(《阿凡達:水之道》劇照)

而《阿凡達:水之道》的電影主題曲《Nothing Is Lost (You Give Me Strength)》由曾獲奧斯卡金像獎提名最佳原創歌曲的The Weeknd唱作,Swedish House Mafia 和 Simon Franglen 製作。電影監製Jon Landau分享:「今次電影主題曲的團隊成功製作一首既能忠於The Weeknd自己,又能與電影故事融為一體的歌曲。」「歡迎The Weeknd加入《阿凡達》大家庭!」