萬眾期待的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上月中上映後,一直佔據世界各地的票房榜冠軍,全球收入達14億4393萬(約112億6270萬港元),香港票房已過億,消息指以現時的票房數字,已確保《阿凡達:水之道》成功回本,未來的續集計劃亦能繼續進行。

《阿凡達:水之道》上映不到一個月已收破14億美元票房,相信突破20億只是遲早的事。(劇照)

《阿凡達:水之道》在世界各地票房報捷,雖然導演占士金馬倫(James Cameron)曾對外聲稱要收20億美元才足以回本,但外媒指現時收14億已經達標,之後的票房就會變成利潤,消息指片方認為《阿凡達》仍夠號召力,除確保已完成初步拍攝的第三集能夠如期上映外,第四、五集亦會繼續製作,相信未來10年內,《阿凡達》在電影業雄佔重要席位。