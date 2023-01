唐伯虎點秋香｜大戰對穿祥英文字幕亂咁嚟　用名曲歌詞充數

經典電影《唐伯虎點秋香》相信大家都翻睇到滾瓜爛熟,連對白都倒背如流,但各位又有否留意英文字幕寫啲咩呢?近日有網民發現部份英文字幕譯到離晒譜,「A for apple, B for boy」,究竟係譯緊邊句?

《唐伯虎點秋香》中周星馳飾演的「唐伯虎」,大戰谷德昭飾演的「對穿祥」,二人比試即席作詩,「一鄉二里共三夫子,不識四書五經六義,竟敢教七八九子,十分大膽」,英文字幕竟翻譯成「A for apple,B for boy,C for cat and D for dog,E for egg and G for girl」,直譯與意譯都做不到,完全是亂譯。

之後「鶯鶯燕燕翠翠紅紅處處融融洽洽」(An A,a bee,a C and a D)、「雨雨風風花花葉葉年年暮暮朝朝」(An E, an F, a G and an H),直情數英文字母就算,到接下來「十室九貧,湊得八兩七錢六分五毫四厘」(Doe a deer,Ray,a drop of golden sun)、「尚且三心兩意一等下流」(Me a name I call myself,Far a long long way to run),就用上電影《仙樂飄飄處處聞》(Sound of Music)名曲《Do-Re-Mi》的歌詞。

網民恥笑字幕hea做,雖然詩詞的確難譯,但連意譯都做不到,就真係唔合格。以上為1993年上映版本的字幕。