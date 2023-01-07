唐伯虎點秋香｜大戰對穿祥英文字幕亂咁嚟　用名曲歌詞充數

經典電影《唐伯虎點秋香》相信大家都翻睇到滾瓜爛熟，連對白都倒背如流，但各位又有否留意英文字幕寫啲咩呢？近日有網民發現部份英文字幕譯到離晒譜，「A for apple, B for boy」，究竟係譯緊邊句？

真係譯「A for apple，B for boy」。（電影截圖）

《唐伯虎點秋香》中周星馳飾演的「唐伯虎」，大戰谷德昭飾演的「對穿祥」，二人比試即席作詩，「一鄉二里共三夫子，不識四書五經六義，竟敢教七八九子，十分大膽」，英文字幕竟翻譯成「A for apple，B for boy，C for cat and D for dog，E for egg and G for girl」，直譯與意譯都做不到，完全是亂譯。

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之後「鶯鶯燕燕翠翠紅紅處處融融洽洽」（An A，a bee，a C and a D）、「雨雨風風花花葉葉年年暮暮朝朝」（An E, an F, a G and an H），直情數英文字母就算，到接下來「十室九貧，湊得八兩七錢六分五毫四厘」（Doe a deer，Ray，a drop of golden sun）、「尚且三心兩意一等下流」（Me a name I call myself，Far a long long way to run），就用上電影《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）名曲《Do-Re-Mi》的歌詞。

Netflix版都有譯（An A，a bee，a C and a D）。（影片截圖）

網民恥笑字幕hea做，雖然詩詞的確難譯，但連意譯都做不到，就真係唔合格。以上為1993年上映版本的字幕，想知點譯「X家剷泥齊種樹，汝家池塘多膠魚，魚肥果熟嫲撚飯，你老母兮親下廚」，立即點擊下圖。