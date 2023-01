荷里活恐怖大師溫子仁打造的最新驚慄電影《人工殺姬》(M3GAN),以人工智能娃娃與主人展開惡鬥為題材,帶點觀眾全新恐怖體驗,早前舉行首映會後口碑爆棚,令不少影迷期待入場欣賞。

《人工殺姬》口碑爆燈,帶動票房收入。(劇照)

果然剛過去的星期五(7日),《人工殺姬》正式在北美公映,單日票房收1171萬美元(約9134萬港元),力壓連續21日稱霸北美票房榜的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),成為單日最賣座電影,亦有望成為周末票房冠軍。

溫子仁已放口風話會開續集。(劇照)

《人工殺姬》的成本僅1200萬美元(約9360萬港元),只有《阿凡達》的三十份之一,相信一個周末的票房收入已足夠回本。