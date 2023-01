金球提名巴利高根撐趙婷　指Marvel未接受到《永恆族》新文藝風

早前於第80屆金球獎憑《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)入圍最佳男配角的愛爾蘭裔演員巴利高根(Barry Keoghan),曾於2021年參演由奧斯卡最佳導演趙婷(Chloé Zhao)執導的Marvel超級英雄電影《永恆族》(Eternals)。

巴利高根曾參演由奧斯卡最佳導演執導的Marvel電影《永恆族》。(《永恆族》電影劇照)

在疫情期間上映的《永恆族》,受全球影業低潮影響外,電影的節奏、片長以至對人物角色極簡的營造,令觀眾難以適從,在爛番茄評論網站成為Marvel評分最低的作品,新鮮度僅得百分之四十七。

《永恆族》是Marvel在爛番茄網站上評分最低的作品。(《永恆族》電影海報)

在失落金球獎後,巴利高根於外國網絡電台接受訪問,回顧過去代表作品期間,巴利高根發言為主流觀眾並不喜歡的《永恆族》辯解,他表示Marvel以及超級英雄電影的擁躉,尚未接受到趙婷鏡頭下呈現的嶄新文藝風格,他指出:「我認為趙婷帶出的風格非常完整,由她過去的作品亦可見一斑——是一種原始的表演,而且非常觸動。我認為是全新的感覺,最少對Marvel的電影世界而言。」

巴利高根早前於第80屆金球獎失落「最佳男配角」後,接受外國網台訪問,為《永恆族》辯解。(imdb)

儘管《永恆族》票房相比同年的超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)及《毒魔:血戰大屠殺》(Venom:Let There Be Carnage)的票房低,但仍然於全球錄得4億美元(約港幣31億元)紀錄,與史詩科幻片《沙丘瀚戰》(Dune)平手之餘,更比《黑寡婦》(Black Widow)超過2千萬美元。