金球提名巴利高根撐趙婷　指Marvel未接受到《永恆族》新文藝風

早前於第80屆金球獎憑《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）入圍最佳男配角的愛爾蘭裔演員巴利高根（Barry Keoghan），曾於2021年參演由奧斯卡最佳導演趙婷（Chloé Zhao）執導的Marvel超級英雄電影《永恆族》（Eternals）。

巴利高根曾參演由奧斯卡最佳導演執導的Marvel電影《永恆族》。（《永恆族》電影劇照）

在疫情期間上映的《永恆族》，受全球影業低潮影響外，電影的節奏、片長以至對人物角色極簡的營造，令觀眾難以適從，在爛番茄評論網站成為Marvel評分最低的作品，新鮮度僅得百分之四十七。

《永恆族》是Marvel在爛番茄網站上評分最低的作品。（《永恆族》電影海報）

在失落金球獎後，巴利高根於外國網絡電台接受訪問，回顧過去代表作品期間，巴利高根發言為主流觀眾並不喜歡的《永恆族》辯解，他表示Marvel以及超級英雄電影的擁躉，尚未接受到趙婷鏡頭下呈現的嶄新文藝風格，他指出：「我認為趙婷帶出的風格非常完整，由她過去的作品亦可見一斑——是一種原始的表演，而且非常觸動。我認為是全新的感覺，最少對Marvel的電影世界而言。」

巴利高根早前於第80屆金球獎失落「最佳男配角」後，接受外國網台訪問，為《永恆族》辯解。（imdb）

儘管《永恆族》票房相比同年的超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）及《毒魔：血戰大屠殺》（Venom：Let There Be Carnage）的票房低，但仍然於全球錄得4億美元（約港幣31億元）紀錄，與史詩科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）平手之餘，更比《黑寡婦》（Black Widow）超過2千萬美元。