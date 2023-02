Holland Michigan︱妮歌潔曼監製主演驚慄片　導演：行希治閣風格

妮歌潔曼在主演《Holland, Michigan》外,亦會透過旗下電影公司,與亞馬遜影業合作,出任監製一職。(Getty Images)

荷里活著名女演員妮歌潔曼(Nicole Kidman),將會主演由亞馬遜Prime影業公司主力投資開拍、女導演Mimi Cave執導的驚慄電影《Holland, Michigan》。妮歌潔曼在主演以外,將會透過旗下電影公司Blossom Films參與監製工作,公司與亞馬遜影業一直保持長期合作關係,曾經合力製作電視劇《Things I Know to Be True》及《Expats》。

妮歌潔曼近年除演出外,亦涉足電影製作及監製工作。(Getty Images)

妮歌潔曼主演的電影《Holland, Michigan》將由女導演Mimi Cave執導。(Mimi Cave IG圖片)

《Holland, Michigan》的導演Mimi Cave,較早前宣布開拍電影時表示:「電影將行『希治閣風格』的驚慄片,包含眾多潛伏在中西部小鎮表面之下的秘密。」相信劇情小鎮背景將會與希治閣於1958年執導作品《迷魂記》(Vertigo)及1960年作品《觸目驚心》(Psycho)相近。

希治閣於1958年執導《迷魂記》,故事雖然發生於三藩市,然而卻沒有聚焦於大城市背景下。(imdb)

希治閣於1960年執導《觸目驚心》,故事雖然始於鳳凰市,最重要的情節卻發生於一所公路旁的汽車旅館中。(imdb)

據外媒報道,在妮歌潔曼以外,墨西哥裔電影演員Gael García Bernal亦會參與《Holland, Michigan》的演出,他一直活躍於墨西哥影壇,演技於威尼斯影展、辛丹斯電影節等獲得極高評價,代表作有《哲古華拉少年日記》(The Motorcycle Diaries)。

Gael García Bernal將與妮歌潔曼於《Holland, Michigan》裡合作。(Getty Images)