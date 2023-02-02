沙贊2｜新預告展現兩大女反派驚人戰力　內地與北美同步上映

DC超級英雄電影《沙贊! 眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）將於3月中在香港上映，片方日前公開次回預告片，飾演今集大反派的金像影后海倫美雲（Helen Mirren）與劉玉玲（Lucy Liu），在預告中展現驚人戰力，打到沙贊飛出九條街。

劉玉玲與海倫美雲手執的權杖，擁有可毀滅世界的能力。（預告截圖）

海倫美雲與劉玉玲分別飾演泰坦之神阿特拉斯（Atlas）的女兒，她們不滿沙贊與伙伴們輕易地獲得神的力量，帶同可毀滅世界的武器來挑戰沙贊，最新預告中看到沙贊一伙人跟兩女激戰連場，還未完全掌握神力的他，看似有點招架不住，令人期待劇情發展。

預告出現勁樣衰的怪物。（預告截圖）

此外，片方亦宣布《沙贊! 眾神之怒》落實於中國上映，並與北美同步開畫，證明內地已重迎開放超級英雄電影上映，此前《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（Eternals）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spiderman: No Way Home）及《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）都沒有登錄中國。

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直至最近內地開綠燈，去年11月全球公映的《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever），今個月終於在中國上映，而《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）亦確定今個月中國與北美同步上映，對影迷跟片商來說都是一大喜訊！