沙贊2｜新預告展現兩大女反派驚人戰力　內地與北美同步上映

DC超級英雄電影《沙贊! 眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)將於3月中在香港上映,片方日前公開次回預告片,飾演今集大反派的金像影后海倫美雲(Helen Mirren)與劉玉玲(Lucy Liu),在預告中展現驚人戰力,打到沙贊飛出九條街。

劉玉玲與海倫美雲手執的權杖,擁有可毀滅世界的能力。(預告截圖)

海倫美雲與劉玉玲分別飾演泰坦之神阿特拉斯(Atlas)的女兒,她們不滿沙贊與伙伴們輕易地獲得神的力量,帶同可毀滅世界的武器來挑戰沙贊,最新預告中看到沙贊一伙人跟兩女激戰連場,還未完全掌握神力的他,看似有點招架不住,令人期待劇情發展。

預告出現勁樣衰的怪物。(預告截圖)

此外,片方亦宣布《沙贊! 眾神之怒》落實於中國上映,並與北美同步開畫,證明內地已重迎開放超級英雄電影上映,此前《黑寡婦》(Black Widow)、《永恆族》(Eternals)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spiderman: No Way Home)及《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)都沒有登錄中國。

直至最近內地開綠燈,去年11月全球公映的《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever),今個月終於在中國上映,而《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)亦確定今個月中國與北美同步上映,對影迷跟片商來說都是一大喜訊!