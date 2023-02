《鐵達尼號》25周年情人節重上　10大製作秘聞主題曲原本冇人唱

荷里活賣座導演占士金馬倫(James Cameron)執導的永恆愛情經典電影《鐵達尼號》(Titianic),將於2月9日在香港上映25週年重製版。《鐵達尼號》於1997年上映時,全球票房錄得18億美元佳績(約港幣140億元),成為上世紀最賣座的電影作品,由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與琦溫斯莉(Kate Winslet)飾演的Jack與Rose之間的愛情故事,在影迷心中留下深深的烙印,過去25年中亦不時被回顧重播。

《鐵達尼號》25週年重製版將於2月9日在香港上映。(電影公司提供)

在耗資2億美元(約港幣15億元)打造的《鐵達尼號》背後,存在大量鮮為觀眾所知的製作秘聞,以下為大家揭開《鐵達尼號》的神秘面紗,認識占士金馬倫與團隊在背後的製作故事:

《鐵達尼號》影迷過去25年不斷重溫這部愛情經典。(《鐵達尼號》電影劇照)

狄卡比奧、琦溫斯莉並非首選

《鐵達尼號》的男女主角Jack與Rose是不少影迷心目中的夢幻情侶組合,然而最終飾演兩位主角的里安納度狄卡比奧與琦溫斯莉,原來都不是原本的首選。Rose一角在前期製作時期,盛傳由「小辣椒」桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)飾演,此傳聞亦得到桂莉芙的證實,她曾表示自己是最終兩位人選之一。而琦溫斯莉亦曾經透露,自己曾經在試鏡最後階段,與馬修麥康納希(Matthew McConaughey)對戲。目前四位男女均為荷里活奧斯卡男女主角級數的演員,地位至今仍然舉足輕重。

《鐵達尼號》的女主角Rose,原本由桂莉芙白德露飾演。(電影劇照)

《鐵達尼號》的男主角Jack,原本由馬修麥康納希飾演。(電影劇照)

製作費足以打造一艘真.鐵達尼號

《鐵達尼號》取材自曾經真實航行及遇難的郵輪,鐵達尼號於1912年峻工,耗資1.2億美元(約港幣9.4億元),號稱世界最大型的郵輪,更揚言「永不沉沒」。占士金馬倫在上世紀九十年代開拍《鐵達尼號》,2億美元的製作費為電影史上最高,亦在帳目上比打造一艘「真.鐵達尼號」更昂貴。

《鐵達尼號》製作費足足為2億美元,超過鐵達尼號當時的造價。(《鐵達尼號》電影花絮照)

災難時刻一Take過

《鐵達尼號》劇情中,海水淹進船艙裡的災難時刻,以34萬公升水灌流進場景中拍攝而成。由於災難時刻的拍攝會將船艙內的一切置景摧毀,所以拍攝機會僅有一次,此後無法被還原拍攝,所以觀眾在電影中目睹船艙進水的畫面,是劇組拍攝的唯一畫面,全程一Take過完成。

《鐵達尼號》船艙進水的災難時刻,由34萬公升水灌進場景內完成,過程一Take過絕無NG。(《鐵達尼號》電影劇照)

琦溫斯莉拍到失溫

《鐵達尼號》的經典畫面無數,而觀眾肯定對結局女主角Rose攀扶着木板門,半身浸在冰冷海水中的一幕具有印象。飾演Rose的琦溫斯莉在拍攝該幕期間,身體也曾經一度失溫,出現「高熱」的緊急症狀。拍攝過後,琦溫斯莉表示,由於拍攝的水池載水量太多,劇組人員無法控制水溫,令她拍攝時非常寒冷。

琦溫斯莉拍攝《鐵達尼號》的這一幕拍到失溫。(《鐵達尼號》電影劇照)

即興吐口水

劇情中,Rose有一位身為貴族的未婚夫,Rose在鐵達尼號上遇到Jack後,便一直周旋於二人之間。鐵達尼號撞上冰山的一刻,Rose在最後關頭決定選擇她真正的愛人Jack,並向不肯放手的未婚夫吐了一口口水,令未婚夫嚇了一跳。但原來《鐵達尼號》的劇本中,並沒有安排Rose向未婚夫吐口水的情節,而是琦溫斯莉的即興發揮,可想而知,未婚夫在鏡頭前的震驚表情,完全出自演員的真實反應。

《鐵達尼號》的女主角Rose一直周旋於未婚夫與男主角Jack之間。(《鐵達尼號》電影劇照)

《My Heart Will Go On》原本不是主題曲

《鐵達尼號》的電影主題曲、由Celine Dion主唱的《My Heart Will Go On》,因為電影廣受觀眾歡迎而紅遍全球,音樂一響起便能夠令觀眾想起電影的畫面。然而占士金馬倫起初曾明確地拒絕以流行曲作為電影片尾曲,但作曲家James Horner卻在導演不知情下,請Celine Dion錄製了歌曲。占士金馬倫後來聽到歌曲,深受感動,便順應作曲家的意思使用,成就《My Heart Will Go On》的永恆經典。

《鐵達尼號》的電影主題曲《My Heart Will Go On》是電影的經典元素之一,觀眾往往見到畫面便感到「有聲」。(《鐵達尼號》電影劇照)

經典對白來自真人

劇情中,Rose曾企圖於鐵達尼號上跳海自殺,而Jack勸阻她是曾說,墮海一刻的感受就好像「被千把利刃刺遍全身」。原來這句經典對白,來自鐵達尼號真實的生還者Charles Herber Lightoller,他回顧船難發生時,便採用了這句說話來形容。而電影中亦有不少其他對白,出自英美災難調查聽證會的證詞,採用了生還者的口述紀錄。

《鐵達尼號》的女主角Rose曾企圖跳海自殺,被男主角Jack勸回。(《鐵達尼號》電影劇照)

威士忌救佢一命

劇情中,一位廚師在鐵達尼號撞冰山後,絲毫沒有逃生的意識,自顧喝酒,任由自己隨郵輪沉到大海中。據鐵達尼號的生還者口述,這位廚師原來真有其人,他是鐵達尼號的首席麵包師Charles John Joughin,由於他飲用了大量威士忌,令他在攝氏零下的冰水中浸超過3小時,仍然沒有出現失溫症的影響,奇蹟地「被威士忌救了一命」,成為鐵達尼號知名的生還者之一。

甘願留守的貴客

電影結局中,有一對年老的夫婦相擁躺在床上,任由海水注滿房間,靜待死亡的來臨,成為《鐵達尼號》其中一幕既悲傷又動人的橋段。原來這對夫妻亦是鐵達尼號上的真實乘客,分別為Isidor Straus和妻子Ida Straus,他們是美國美斯百貨(Macy's)的聯合創辦人,是郵輪的頭等貴客。在鐵達尼號遇險後,Straus夫婦作為貴賓,原本能夠優先登上救生艇,然而Straus先生拒絕比其他男性乘客早一步逃生,太太亦不願拋下丈夫,於是他們最後一同站立在甲板上,直至鐵達尼號沉沒。

《鐵達尼號》裡不少人物均啟發自真實的生還者或遇難者。(《鐵達尼號》電影劇照)

鐵達尼號的沉船時間

《鐵達尼號》結束前,Rose在夢中與Jack重逢,當時船艙的時鐘顯示為2:20分,與歷史上鐵達尼號於1912年4月15日2時20分沉沒的時間吻合。占士金馬倫的曾表示,電影以離別為主題,如果Jack沒有死亡便無法傳達此訊息,更直言設計「出於電影藝術,而不是物理。」