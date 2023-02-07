毒舌大狀｜千人宴菜單見心思 權貴蝦仁、Everything is 湯係乜？
2023年賀歲電影《毒舌大狀》，自年三十（21/1）上映以來，屢破票房紀錄，昨晚（6日），《毒舌大狀》導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、阿Dee何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭等演員，出席「千人慶功宴」，筵開超過100席，與觀眾一同見面慶祝票房衝破$8000萬大關。
提到這個千人宴，每圍十二人，每席八道菜加一道炒麵及甜點，總共十種菜式非常豐富。而當中的菜單亦相當有心思，每道菜的定名都甚有心思，例如用上「毒」字的「毒領風騷」（香酥百花球）、「花枝毒秀」（彩鳳花枝片）、「毒佔鰲頭」（清蒸沙巴龍躉）。
除了食個「毒」字，亦有跟電影情節有密切關係的系列。例如「權貴蝦仁」即是西芹腰果炒蝦仁，但就帶出《毒舌大狀》要打權貴，制止繼續「蝦」人的意思。「菇軍作戰」就係秀珍菇田園蔬，亦代表了林涼水一方人丁單薄強弱懸殊孤軍作戰。「當紅太子雞」就是炸子雞與何啟華角色「太子」的Crossover。
至於戲中的金句亦大派用場，包括「Everything is Wrong」就變成「Everything is 湯」，即是紅燒花膠瑤柱羹。最出色莫過於用上林涼水戲中一句對白︰「我係唔會瀨契弟」化身成「我係唔會奶皇包」，意思好似錯錯地，但就係夠好笑夠貼地。
毒舌大狀真人真事？
《毒舌大狀》劇情講述王丹妮飾演的名模，因黃子華無法協助她洗脫罪名而被判入獄17年。更多簡介詳情請看。劇情參考真人真事？整個佈局不難令人聯想到1999年發生的...詳情請看。
黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?
在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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