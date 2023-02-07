毒舌大狀｜千人宴菜單見心思　權貴蝦仁、Everything is 湯係乜？

2023年賀歲電影《毒舌大狀》，自年三十（21/1）上映以來，屢破票房紀錄，昨晚（6日），《毒舌大狀》導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、阿Dee何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭等演員，出席「千人慶功宴」，筵開超過100席，與觀眾一同見面慶祝票房衝破$8000萬大關。

《毒舌大狀》舉行千人慶功宴，答謝觀眾。（陳順禎 攝）

提到這個千人宴，每圍十二人，每席八道菜加一道炒麵及甜點，總共十種菜式非常豐富。而當中的菜單亦相當有心思，每道菜的定名都甚有心思，例如用上「毒」字的「毒領風騷」（香酥百花球）、「花枝毒秀」（彩鳳花枝片）、「毒佔鰲頭」（清蒸沙巴龍躉）。

雖然是一貫的酒席菜式，但菜名就相當別緻。（許育民 攝）

阿Dee何啟華找數時刻，表演「除褲」，背後的黃子華、楊偲泳、栢天男與谷德昭也顯然看得肉緊。（陳順禎 攝）

除了食個「毒」字，亦有跟電影情節有密切關係的系列。例如「權貴蝦仁」即是西芹腰果炒蝦仁，但就帶出《毒舌大狀》要打權貴，制止繼續「蝦」人的意思。「菇軍作戰」就係秀珍菇田園蔬，亦代表了林涼水一方人丁單薄強弱懸殊孤軍作戰。「當紅太子雞」就是炸子雞與何啟華角色「太子」的Crossover。

十道菜式，樣樣都大有來頭。（許育民 攝）

至於戲中的金句亦大派用場，包括「Everything is Wrong」就變成「Everything is 湯」，即是紅燒花膠瑤柱羹。最出色莫過於用上林涼水戲中一句對白︰「我係唔會瀨契弟」化身成「我係唔會奶皇包」，意思好似錯錯地，但就係夠好笑夠貼地。