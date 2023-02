給十九歲的我｜《音樂人生》黃家正暗示經歷相同：照妖鏡我見得多

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》,因被兩名參與拍攝的英華女校學生公開指控而煞停上映,事件引起極大迴響,不同界名人士紛紛在社交平台發表意見,當中包括曾為紀錄片《音樂人生》主角的鋼琴演奏家黃家正,他在Facebook分享了相關專訪文章,並留言暗示自己當年拍攝時有相同遭遇。

黃家正分享「阿佘」的專訪並留言說「照妖鏡我見得多」。(網上截圖)

2009年上映的《音樂人生》由張經緯執導,紀錄了被喻為音樂天才的黃家正的成長故事,拍攝時間橫跨六年。電影獲得極佳口碑,更拿下第16屆香港電影評論學會大獎的最佳電影,而張經緯亦奪得第29屆香港電影金像獎的「新晉導演」,以及第46屆金馬獎的最佳剪接與最佳音響效果。

《給十九歲的我》爆出爭議後,黃家正於個人Facebook專頁分享了相關專訪報導,並在貼文中寫道:「照妖鏡我見得多」,之後再留言說:「我是這方面的專家」(I am expert on this matter),似乎暗示自己當年拍攝《音樂人生》時有類似遭遇。

接著有人問「對你的紀錄片有不好感受嗎?」(Do you have bad feeling on your documentary),黃家正回答:「對好多事情都無感覺」(I don’t have feeling on many things)。被問到有否看過《音樂人生》,黃家正的答案亦耐人尋味:「誰在乎?我不記得了」。

《音樂人生》當年口碑極佳。(電影海報)

另外有人提出:「我睇19歲都有諗起你。你作為一個expert點睇件事?」,黃家正表示:「我從來不分享、去寫及評論這件事,是因為我不想受到不想要的關注,因此我說自己是第一手專家,我明白他們的想法而身同感受」(The reason I never shared, wrote and commented on this is because I don’t want to stir up attention I didn’t want to have. and because of this, I can say that I am an first hand expert. But I feel for them as I know what they mean)。