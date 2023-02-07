給十九歲的我｜《音樂人生》黃家正暗示經歷相同：照妖鏡我見得多

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，因被兩名參與拍攝的英華女校學生公開指控而煞停上映，事件引起極大迴響，不同界名人士紛紛在社交平台發表意見，當中包括曾為紀錄片《音樂人生》主角的鋼琴演奏家黃家正，他在Facebook分享了相關專訪文章，並留言暗示自己當年拍攝時有相同遭遇。

黃家正分享「阿佘」的專訪並留言說「照妖鏡我見得多」。（網上截圖）

2009年上映的《音樂人生》由張經緯執導，紀錄了被喻為音樂天才的黃家正的成長故事，拍攝時間橫跨六年。電影獲得極佳口碑，更拿下第16屆香港電影評論學會大獎的最佳電影，而張經緯亦奪得第29屆香港電影金像獎的「新晉導演」，以及第46屆金馬獎的最佳剪接與最佳音響效果。

《給十九歲的我》爆出爭議後，黃家正於個人Facebook專頁分享了相關專訪報導，並在貼文中寫道：「照妖鏡我見得多」，之後再留言說：「我是這方面的專家」（I am expert on this matter），似乎暗示自己當年拍攝《音樂人生》時有類似遭遇。

接著有人問「對你的紀錄片有不好感受嗎？」（Do you have bad feeling on your documentary），黃家正回答：「對好多事情都無感覺」（I don’t have feeling on many things）。被問到有否看過《音樂人生》，黃家正的答案亦耐人尋味：「誰在乎？我不記得了」。

《音樂人生》當年口碑極佳。（電影海報）

另外有人提出：「我睇19歲都有諗起你。你作為一個expert點睇件事？」，黃家正表示：「我從來不分享、去寫及評論這件事，是因為我不想受到不想要的關注，因此我說自己是第一手專家，我明白他們的想法而身同感受」（The reason I never shared, wrote and commented on this is because I don’t want to stir up attention I didn’t want to have. and because of this, I can say that I am an first hand expert. But I feel for them as I know what they mean）。