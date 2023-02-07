風再起時｜首映禮星光熠熠　偉仔城城承諾現身謝票

由梁朝偉、郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》，將於2月17日在香港公映，片方今晚（7日）舉行盛大首映禮，除了兩大影帝級男主角，譚耀文、周文健、金燕玲、謝君豪、張可頤、何珮瑜、吳卓羲、林耀聲、徐天佑、白只、張松枝、何啟南及尹揚明等一眾演員亦傾巢而出，場面星光熠熠。

《風再起時》台前幕後傾巢而出現身首映禮，場面星光熠熠。（葉志明攝）

席間梁朝偉與郭富城接受媒體訪問時談到，城城怒摑偉仔一幕很深刻，城城表示：「邊捨得，大家太愛他，但真的要拍，而且是一段一take落的長鏡頭，是整個長鏡頭的尾段，有點舞台劇的感覺」，而偉仔被打後的反應，被內地觀眾形容為「教科書式演出」，偉仔謙虛地說：「人人都得嫁喎！」。

偉仔為演好角色特意學彈鋼琴，他透露拍完戲當真買了一部鋼琴，但好耐冇彈：「想繼續學鋼琴，難找老師，因為不能zoom學」。（陳順禎攝）

談到《風再起時》是兩人首次在電影上合作，城城表示其實很多年前跟偉仔拍過一部TVB處境喜劇，偉仔飾演城城的教練，但偉仔就話冇印象。首次在大銀幕鬥戲，兩位影帝互笠高帽，城城形容偉仔是「影帝中的影帝。世間只有一個」，偉仔表示唔敢當，亦大讚對方非常專業。

城城透露接下來會多做音樂舞台的演出。（陳順禎攝）

最近港產片大勢，之前上映的幾部作品一再打破票房紀錄，劇組頻頻謝票來答謝觀眾，問兩位影帝會否效法，偉仔表示：「時間容許的話會」，而城城亦認同：「的確要答謝觀眾」，問城城會否向觀眾派福利，他就話：「加場囉！」。

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