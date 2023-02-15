《毒舌大狀》4個不為人知的小知識　大律師不會互相握手有2個原因

【毒舌大狀／黃子華】新年轉眼就過完了，這個新年少不了就是看賀歲片，說到賀歲片，就不得不提黃子華主演的《毒舌大狀》，票房成績亮眼，更成為了香港近年來的票房冠軍。今天小編就不聊劇情，而是想和大家講解一下電影裡面的一些小知識，也許你也會感興趣！



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在《毒舌大狀》裡大律師間不會互相握手

這個舉動有兩個說法。一，是因為在古代，人們都會佩戴武器，而和對方握手就表示友好。但律師一般都被認為是正人君子，大家對他們的信任度都頗高，因此無需握手來證明。二，是因為大律師控辯雙方立場不同，因此不和彼此握手以此避嫌。

主控官和律師的分別

在《毒舌大狀》裡，謝君豪扮演的主控官最後與黃子華站在同一陣線，這是可以的嗎？其實主控官和律師的性質是有所不同的。一個人有罪，他可以選擇自己辯護，但是絕大多數人都會選擇請律師辯護，畢竟律師是專業的，因此律師是屬於被告的，負責證明被告無罪。而對犯罪嫌疑人提起公訴的是國家，國家需要根據法律判被告有罪，而主控官就是代表國家在法庭上將被告定罪，是公務員的身份，有時候甚至需要像警察一樣外出調查案件。

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陪審員定生死

經常看TVB劇的朋友一定都會留意到，在香港的法庭審判中，一般刑事案除了法官，陪審團也會聆訊，決定被告的生死，既然有陪審團，那法官要來做什麼？其實，在有陪審團列席的聆訊中，法官與陪審員是擔任著不同的角色的。陪審團在聆訊中的職責是分析控辯雙方所提出的證據來進行裁決。而法官的職責則是向陪審團解釋有關的法律及指示陪審團什麼證據可以納入考慮。陪審團絕大時候都不是法律界的專業人士，好像不太靠譜，但是另外一個角度來說，陪審員集體的生活經驗、以及常識上都會比法官更為豐富，避免單靠法官一人作出錯誤的判決。

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那為什麼法官和大律師們都帶著假髮

關於戴假髮有幾種說法，一種是指假髮象徵著法律公正無私，法官和律師戴上假髮，代表和個人情感瓜分，是一種尊重，一種儀式感。第二種說法是，怕法官的判決和律師的辯護可能會引部分人的不滿，因此戴上假髮能保護法官和律師身份。不過隨著時代的演變，除了特定的案件，律師和法官現在可以不必戴假髮。

大家都進電影院看了《毒舌大狀》，還沒看的朋友趕快趁還沒有下檔之前進電影院支持港片吧，畢竟高品質的港片已經不多了！

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