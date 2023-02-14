香港票房公司禁《電影痴看》推算數字　「誤導一般市民購票入場」

香港電影近年累創票房佳績，《毒舌大狀》更攀上港片未曾踏足的高度$9000萬港元，並繼續創下香港電影票房新紀錄。由於香港票房數字向來由香港票房有限公司提供，每星期在香港貿發局的網頁更一次，對影迷而言未必夠緊貼，故電影專頁《電影‧痴‧看》會自行按每日每套電影有多少場次、入座情況，推算出一個止於十萬位的票房數字，供讀者參考。

電影《毒舌大狀》上畫初期，票房數字不斷躍升，一星期更新一次實在難展示其凌厲走勢。（《毒舌大狀》劇照）

雖然此舉運作多時，但自2021年底，《電影‧痴‧看》突然停止該數字提供，直至昨晚（13/2）更在專頁公開一封來自「香港票房有限公司」的回覆，原來專頁一直跟香港票房有限公司周旋，對方指預測票房行為，並未經公司、院商或片方同意，數字亦有不準確地方，故不建議再刊登，並謂若堅持刊登而帶來任何一方損失，會交由律師處理。

電影《正義迴廊》開畫僅得廿萬，但經各方報道力撐下，最終收報4000萬。（《正義迴廊》劇照）

事源專頁在2021年年底接到「香港票房有限公司」的來信，要求回覆有關票房推算方法，當時專頁明白推算數字並不準確，故已向機構詢問如何能夠申請獲得票房數據，然而一直未獲回覆。專頁又指，明白推算票房並不準確，但有關數字是希望鼓勵及呼籲入場支持票房未如理想的電影。不過專頁便獲回覆指︰「雖然推算票房數字與機構系統內數字並不真確，但推算數字亦影響或誤導一般市民大眾入場意欲，並表示本專頁未有向機構求證真確性有違報導新聞的職業操守。」

《電影‧痴‧看》公開了「香港票房有限公司」給予專頁的回應內容。（網頁截圖）

不過專頁質疑自己只有約2000多位Followers，如何能夠誤導市民影響入場意欲，從而影響戲院及電影收入？又指為何推算票房數字是對戲院或電影帶來負面影響而非正面？更未能理解這樣跟機構每周公布該的每周最高票房十大，又會如何影響觀眾入場意欲？有感受到不公平對待。而為免繼續陷入糾纏，《電影‧痴‧看》亦不再作票房預測報道。